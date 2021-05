Emanuela Tittocchia, dalla laurea in architettura ai flirt con Thyago Alves e Biagio D'Anelli

10 maggio 2021 a

a

a

Emanuela Tittocchia è un'attrice e opinionista televisiva. Nata il 23 luglio 1970 (Leone), in passato ha recitato nelle fiction di successo Centovetrine e Un posto al sole. Piemontese di nascita, ha sempre avuto una spiccata propensione per la recitazione e il teatro: tuttavia, prima di dedicarsi al 100% a questo lavoro, si è laureata in Architettura al Politecnico di Torino. Per quanto riguarda la vita privata, il pubblico televisivo la ricorda quando nel 2008 lasciò in diretta televisiva Fabio Testi, durante il reality La talpa. L’attore fu appunto scaricato in diretta televisiva: la Tittocchia fu informata infatti che il suo uomo era stato fotografato in compagnia di un’altra donna. Ne scaturì una lite e la fine di quella relazione.

Emanuela Tittocchia, l'addio a Fabio Testi in diretta tv: ora l'Isola dei Famosi

Nel 2017 l’attrice ha sconvolto tutti raccontando a Novella 2000 che ai tempi della loro relazione, aspettava un figlio da Fabio Testi. Forse proprio per via di quella fine così burrascosa, Emanuela non rivelò mai a nessuno questo segreto: “Era presto, volevo sentirmi sicura della gravidanza e di me. Forse non mi fidavo totalmente di lui. Eravamo veramente all’inizio della nostra relazione", ha spiegato al magazine 10 anni dopo, raccontando di aver perso il bambino dopo poche settimane.

Emanuela Tittocchia, Francesca Lodo e Fariba Tehrani finiscono in nomination

Successivamente, tra i suoi amori, tanti ragazzi più giovani di lei dopo l'esperienza con Testi. Ha infatti avuto una relazione molto chiacchierata con il modello Thyago Alves, di 14 anni più giovane: “E' finita perché non ho accettato di seguirlo in Brasile: avevo paura di perdere il lavoro", ha raccontato in una vecchia intervista a Top. Poi il flirt con l’ex gieffino Biagio D’Anelli, che però l'avrebbe tradita durante una serata in discoteca. Tra le curiosità sul suo conto, ha rivelato di aver sofferto di anoressia a 19 anni. In tal senso l'avrebbero salvata gli studi teatrali. Emanuela Tittocchia è tra le tre concorrenti nominate a L'Isola dei famosi 2021, nella puntata di lunedì 10 maggio.

Isola dei Famosi, in tre in nomination e Vera Gemma in studio: sarà polemica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.