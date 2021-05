Andrea Delogu, forme esplosive in campagna: ma c'è il commento ironico di Sangiorgi | Foto

10 maggio 2021 a

Andrea Delogu è una artista poliedrica, da scrittrice a conduttrice radiofonica e televisiva, fino ad attrice. Spesso si fa vedere sulla sua pagina Instagram, dove appare tra selfie ironici, più sexy e giochi di parole. Stavolta è un mix tra sensualità e ironia. Andrea infatti appare bellissima, con forme in bella vista, seduta su un prato; qui decanta la bellezza della vita in campagna. In realtà però è un "assist" per chiamare in causa un famoso cartone animato. E qui, almeno nelle stories, la Delogu si fa prendere in giro scherzosamente dal leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

Ultimamente sono tante le voci che la vedono in crisi con il marito Francesco Montanari, altri siti di gossip la vedrebbero vicina a un'amicizia speciale con Stefano De Martino. Si tratta tuttavia di voci, per il momento non confermate. Archiviata la parentesi social, Andrea Delogu recentemente ha parlato della sua passione per l'horror: "Mi è arrivata da piccolina - ha affermato -. Sono cresciuta a San Patrignano, non è un segreto: un paesino molto bello che la sera aveva poche luci perché per le strade non giravano macchine. Tornando a casa ero sempre avvolta dal buio e mi sentivo in qualche modo al sicuro, protetta, sapendo che avrei potuto fare quello che volevo. Da bambina sono riuscita a trasformare il buio in qualcosa di molto positivo e da allora ho maturato una grande curiosità per il nascosto, per quello di cui hanno paura altri".

La Delogu ha quindi parlato di un'altra sua passione, la recitazione: "Recitare è molto impegnativo - ha sottolineato tempo fa -: se ci sarà l’occasione sicuramente la coglierò, ma devo trovare qualcosa che mi stia addosso bene. In Divorzio a Las Vegas, per esempio, ero perfettamente a mio agio perché interpretavo una rompico****ni. Anche lo spettacolo che ho fatto teatro è stata una bella gatta da pelare".

