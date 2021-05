Stasera in tv, 10 maggio, L'Isola dei Famosi su Canale5: Vera Gemma in studio

10 maggio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 10 maggio 2021, un altro appuntamento con "L'isola dei famosi" su Canale5. Il reality di Mediaset condotto da Ilary Blasi pur senza grandi risultati in termini di share e telespettatori, si avvicina alla conclusione fissata per il 2 giugno. In studio come sempre presenti gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, inviato in Honduras il campione Massimiliano Rosolino. Una edizione complicata, quella dell'Isola. Non solo per gli ascolti ma anche per i numerosi infortuni in cui sono incappati i naufraghi: Elisa Isoardi e Brando Giorgi sono stati costretti ad abbandonare per problemi alla vista, Paul Gascoigne a causa di un infortunio alla spalla, Ubaldo Lanzo in seguito ad un problema ai denti, Beppe Braida per problemi familiari. Nelle ultime settimane di gioco, poi, si sono susseguiti diversi malori. In primis quelli di Andrea Cerioli e Awed, che non hanno retto al dimagrimenti repentino causato dalla scarsità di cibo in Honduras.

Nel corso dell’ultimo appuntamento Myrea Stabile ha avuto la meglio al televoto grazie al 61% delle preferenze che le hanno permesso di continuare il suo percorso all'interno del programma, mentre Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia si sono sottoposti al giudizio della leader salvador Isolde Kostner che ha deciso di mandare direttamente in nomination l’attrice. Con lei anche Francesca Lodo e Fariba Tehrani.

In studio, attesa ospite, ci sarà anche Vera Gemma una delle ultime eliminate dell'Isola dei Famosi 2021 e personaggio capace di generare polemiche. Dirà la sua sull'attuale situazione che vede i concorrenti divisi in due fazioni: i Primitivi, che risiedono a Playa Primitiva, formati da Andrea Cerioli, Angela Melillo, Beatrice Marchetti (unica naufraga attualmente presente a Playa Imboscada), Francesca Lodo, Ignazio Moser, Miryea Stabile e Valentina Persia, e gli Arrivisti, che risiedono a Playa Arrivista, composti da Awed, Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani, Isolde Kostner, Matteo Diamante, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò.

