Chiamami ancora amore, scambio di accuse tra Enrico e Anna: la scoperta dell'assistente sociale

Appuntamento con la fiction nella prima serata di lunedì 10 maggio su Rai1. Dalle 21,25 infatti andrà in onda Chiamami ancora amore, la seconda puntata di una fiction che vede al centro una crisi di coppia. Le tre puntate sono dirette da Gianluca Maria Tavarelli, che aveva già lavorato con la protagonista Greta Scarano in Non Mentire e firmato alcuni importanti titoli Rai quali Il Giovane Montalbano, Maltese Il Romanzo del Commissario e Io ti Cercherò.

Chiamami ancora amore, quando la passione si trasforma in odio

Questo nuovo progetto, che racconta appunto la fine di un amore e di una famiglia, vuole coinvolgere lo spettatore, immergerlo in una storia nei cui nodi ciascuno può trovare qualcosa della propria: per raggiungere l’obiettivo nelle riprese è stata quasi sempre usata la macchina a mano, che seguiva i personaggi nelle loro azioni, con una luce quanto più naturale possibile, così da ridurre al minimo la sensazione di finzione. Oltre a Greta Scarano, i protagonisti sono Simone Liberati e Claudia Pandolfi, quest'ultima nel ruolo di assistente sociale.

Due gli episodi della serata: nel primo, intitolato La mela, l’assistente sociale indaga sui primi mesi di vita di Pietro e sulle capacità di cura della madre. A obbligarla a questa mossa sono le accuse rivolte da Enrico ad Anna e le prove che lui ha raccolto per dimostrare il comportamento della moglie all’epoca. Rosa Puglisi interroga prima il pediatra del bambino e poi tutte le figure che possono restituirle uno sguardo su quel periodo. L'altro episodio è intitolato Il secondo: Enrico passa da accusatore ad accusato. L’assistente sociale si accorge di alcuni episodi sospetti nel passato del figlio. Rosa Puglisi raccoglie la testimonianza dell’allenatore della scuola calcio di Pietro e la confronta con un accesso insolito al pronto soccorso. Appuntamento su Rai1 alle 21,25.

