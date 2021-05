Gabriella Ferri, chi era la cantante e come è morta nella sua casa in provincia di Viterbo

10 maggio 2021 a

a

a

Seva Borzak jr ospite di Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone, ricorderà la mamma Gabriella Ferri, cantante e presentatrice, a cui la città di Roma domani intitolerà una piazza alla presenza della sindaca Virginia Raggi.

Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti Fratoianni e Seva Borzak jr figlio di Gabriella Ferri. C'è anche Banfi

Gabriella Ferri morì tragicamente nel 2004 in seguito alla caduta da una finestra della sua casa di Corchiano, in provincia di Viterbo. La famiglia ha sempre smentito ogni ipotesi di suicidio (già tentato dalla cantante nel 1975, dopo la morte del padre Vittorio), ipotizzando che l'incidente possa essere stato conseguenza di un malore, causato magari dai medicinali antidepressivi di cui la cantante faceva uso. La famiglia, inoltre, ha tenuto a precisare che non è stato lasciato nessun biglietto di addio, e che la cantante avrebbe dovuto partecipare, il lunedì successivo, a un programma televisivo, al quale non intendeva assolutamente mancare (era una puntata del Maurizio Costanzo Show, organizzata in suo onore).

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, coppia al Teatro alla Scala e nella vita

Nata a Testaccio, sposa il giovane diplomatico Giancarlo Riccio nel 1967 e si trasferisce con lui a Kinshasa. Il matrimonio non dura però a lungo e, dopo una serie di separazioni e riconciliazioni, termina definitivamente nel 1970. Nel 1972 in Venezuela sposa Seva Borzak senior, presidente della divisione sudamericana della Rca. Interprete di canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale, partecipò una sola volta a Sanremo (nel 1969 con Stevie Wonder) e fu anche molto apprezzata come conduttrice televisiva dei varietà Dove sta Zazà (1973) e Mazzabubù (1975).

Nicola Fratoianni, la moglie Elisabetta e il matrimonio officiato da Nichi Vendola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.