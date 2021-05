Oggi è un altro giorno, la puntata di lunedì 10 maggio. Gli ospiti di Serena Bortone. C'è anche Banfi

10 maggio 2021 a

Torna Oggi è un altro giorno - lunedì 10 maggio 2021 - a partire dalle ore 14 su Rai 1, sempre con la conduzione di Serena Bortone. Tra le novità il ritorno della rubrica di Lino Banfi "Lino Nazionale", ma ci sono anche diversi ospiti.

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, coppia al Teatro alla Scala e nella vita

Cominciamo però dagli "affetti stabili", vale a dire gli opinionisti chiamati a commentare le interviste realizzate dalla stessa conduttrice e magari a interagire con gli ospiti sia in studio che in collegamento. Ad affiancare la conduttrice ci sono il pianista Memo Remigi, l'ex conduttrice televisiva Mariolina Cannuli e la ballerina classica Oriella Dorella. Tra gli ospiti invece i ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, l'arciadiacono Seva Borzak jr e il politico Nicola Fratoianni.

Seva Borzak jr, il racconto di mamma Gabriella Ferri: "La mia migliore amica"

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, sono un coppia nel lavoro e nella vita. Ballerini, sono diventati famosi perché protagonisti dello show tv con Roberto Bolle. Ora si possono ammirare nella docuserie "Corpo di Ballo" su Raiplay e da Bortone parleranno della riapertura del Teatro alla Scala a Milano dopo ben 199 giorni di stop. Ci sarà poi in studio Seva Borzak jr che ricorderà la mamma Gabriella Ferri, cantante morta in seguito a una caduta da una finestra della sua casa di Corchiano, in provincia di Viterbo. "La mia migliore amica" l'ha sempre definita Seva che ora è arcidiacono ma che spesso in televisione ama parlare della figura della cantante, interprete della musica popolare romana e napoletana, ma anche apprezzata conduttrice di varietà negli anni Settanta. Ferri morì tragicamente, cadendo dalla finestra della sua casa nel viterbese, una situazione che fece pensare al suicidio anche se la famiglia ha sempre smentito. Infine ultimo ospite è Nicola Fratoianni, politico originario di Pisa, e segretario della Sinistra Italiana. Con lui Bortone analizzare alcune delle tematiche d'attualità più rilevanti che riguardano la politica, ma anche l'economia.

