Seva Borzak jr, chi è il figlio di Gabriella Ferri. La tragica morte della mamma

Seva Borzak jr ospite di Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone in onda dal lunedì al venerdì. Nella puntata odierna, 10 maggio 2021, Seva ricorderà la mamma Gabriella Ferri, cantante morta in seguito a una caduta da una finestra della sua casa di Corchiano, in provincia di Viterbo.

Il padre di Seva è stato presidente della divisione sudamericana della Rca e sposò Ferri in Venezuela nel 1972. Borzak jr è arcidiacono della chiesa ortodossa russa ma spesso è ospite in televisione per parlare della mamma e per ricordare quanto sia stata importante per lui. Il figlio di Gabriella Ferri, che porta lo stesso nome del padre, raccontò che i suoi genitori si conobbero a Caracas e si sposarono dopo tre mesi. Per lui non è stata solo una madre: “Davvero è stata la mia migliore amica". Quando Seva Borzak jr pensa a lei gli viene in mente una sola parola: passione. "È quella che meglio definisce la sua arte e il suo essere. Faceva tutto con e per passione e intuiva chi aveva passione e chi no. Su questa base sceglieva le amicizie" spiega.

Gabriella Ferri morì dunque tragicamente. La famiglia ha sempre smentito ogni ipotesi di suicidio - già tentato dalla cantante nel 1975, dopo la morte del padre Vittorio - ipotizzando che l'incidente possa essere stato conseguenza di un malore, causato magari dai medicinali antidepressivi di cui faceva uso. Non ha lasciato alcun biglietto di addio: la cantante avrebbe dovuto partecipare, il lunedì successivo, a un programma televisivo. Interprete di canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale, partecipò una sola volta a Sanremo (nel 1969 con Stevie Wonder) e fu anche molto apprezzata come conduttrice televisiva dei varietà Dove sta Zazà (1973) e Mazzabubù (1975),

