Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, coppia al Teatro alla Scala e nella vita

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. I due ballerini, nella puntata odierna - lunedì 10 maggio 2021 - parleranno della riapertura del Teatro alla Scala a Milano dopo ben 199 giorni di stop. I due sono protagonisti della docuserie “Corpo di ballo” su Raiplay.

Già famosi tra gli addetti ai lavori, i due giovani - hanno rispettivamente 29 e 27 anni - sono diventati popolari dopo aver partecipato allo show tv con Roberto Bolle, qualche mese fa. Nicoletta è prima ballerina del Teatro alla Scala lei, ballerino aggiunto Timofej (spesso con ruoli da protagonista): i due fanno coppia anche nella vita. Timofej è nato in Lettonia, ha iniziato a studiare danza classica a soli 9 anni presso l’Accademia Nazionale Statale di Riga. Nel 2009, a 14 anni, ha preso parte al Concorso Internazionale di Danza Città di Spoleto, dove ha vinto una borsa di studio che gli ha consentito di perfezionare i suoi studi di danza presso il Russian Ballet College di Genova. Dal 2014 è nel corpo di ballo del Teatro alla Scala. Nicoletta è nata a Galatina, in provincia di Lecce. A 11 anni ha superato con il massimo dei voti gli esami della Royal Academy of Dance, e a 12 anni viene ammessa alla scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Si diploma nel 2009 e nell’aprile 2014 Nicoletta Manni è nominata prima ballerina.

I due si sono conosciuti nel 2012, al teatro Manzoni di Milano, per il premio Mab. Erano entrambi in gara e si sono innamorati poco dopo. Nicoletta Manni ha rivelato che per la coppia non esiste un preciso anniversario, dato che lei e lui ricordano una diversa data dell’inizio del loro amore.

