Chiara Ferragni, super festa in Toscana. Tutte le foto dagli angoli più belli della vacanza

Una bella vacanza in Toscana, in Maremma. E' quella che hanno vissuto i Ferragnez. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per l'intervento di Fedez durante il concertone del Primo Maggio, la famiglia si è regalata qualche giorno di riposo in occasione del compleanno di Chiara Ferragni che nella giornata del 7 maggio ha tagliato il traguardo di 34 anni. Ci è arrivata godendosi l'amore con il marito, che adora, due figli uno più bello dell'altro, e gli altri cari parenti. Fedez le aveva chiesto la mano soltanto quattro anni fa, durante un concerto proprio nel giorno in cui lei festeggiava. In quattro anni è accaduto di tutto, oltre che la moltiplicazione della fama e del successo per entrambi.

La famiglia ha quindi deciso di trasferirsi in Toscana per trascorrere un breve ma intenso periodo di riposo e naturalmente di festeggiamenti. E così sul suo profilo seguito dalla bellezza di 23.4 milioni di follower, Chiara ha postato diverse fotografie: veri e propri album. A partire da quelle dell'arrivo a L'Andana Tenuta La Badiola, scelto dal gruppo come base, a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Poi decine di immagini su tutti i profili dei Ferragnez e da diversi posti della zona: vista mare, campagna, piscina. E ovviamente scatti durante pranzi, cene e colazioni. Come sempre.

Foto anche dalla provincia di Siena, in particolare da Villa Cetinale, nel comune di Sovicille. Così come dal Giardino dei Tarocchi di Capalbio: Chiara ha descritto l'autrice, l'artista franco americana Niki de Saint Phalle, "una delle più grandi artiste moderne femminili". Non sbagliando affatto. Questa mattina, lunedì 10 maggio, Chiara ha pubblicato altre immagini: la colazione alla Tenuta La Badiola, definita come l'ultima al resort. Naturalmente l'influencer ha potuto festeggiare felice, contornata dalle persone a cui è più legata. E come sempre non soltanto il suo compleanno, ma anche la festa della mamma, in cui da quest'anno gli auguri sono doppi, visto che dopo il primogenito Leone Lucia, è nata anche la piccola Vittoria Lucia.

