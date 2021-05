Luciana Littizzetto, lettera hot a Bill Gates: "Ti lascio scoprire il mio punto 5g" | Video

09 maggio 2021 a

Lettera ironica di Luciana Littizzetto a Bill Gates durante la puntata di domenica 9 maggio di Che tempo che fa, il talk show di Rai3 condotto da Fabio Fazio. Il fondatore di Microsoft nei giorni scorsi ha ufficializzato il divorzio con la moglie Melinda, dopo 27 anni di matrimonio.

Una lettera in cui Lucianina di fatto si propone a Gates come sua nuova fidanzata: "Caro Guglielmo. Detto Bill. Posso chiamarti Billy come la libreria? Questa letterina te la scrivo in Arial 14 grassetto interlinea uno. Che tu lo sappia visto che ci tieni. Caro piccolo Gates, caro Ghetin dal cuore infranto - l'incipit della lettera -. Sappi che quando si chiude una porta si apre una windows. Magari lei masticava rumorosamente come le pecore della Majella! Magari lui tutte le volte che facevano chupa diceva 'Melinda ti è piaciuto?'".

La Littizzetto poi ha proseguito: "Quando ho visto quei tuoi occhietti sguerci e la tua pelle dai riflessi di silicio, quella tua frangia da snautzer e quei tuoi maglioni alla Crepet, il mio cuore ha iniziato a palpitare - ha scritto Luciana -. Ogni volta che avvio il mio pc ho un fremito. E poi son tutta al naturale Bill, qui non ce n’è di Silicon Valley. Guardami. Sono anche portatile. Se ti piacciono solo le donne col nome di frutto, come Melinda, non c’è problema, mi cambio il nome. Ti piace Renetta? Ti lascio scoprire il mio punto 5g, Bill, che ti assicuro prende dappertutto. Mostrami il tuo Palo Alto. Forza. Premi esc ed esci con me. Ti bacio. Tua per sempre: Renetta". "Bill Gates e Melinda French hanno annunciato la fine del loro matrimonio con un comunicato congiunto pubblicato sui social.

