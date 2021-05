Geppi Cucciari, il matrimonio finito con Luca Bonaccorsi tra accuse di stalking e tradimenti

09 maggio 2021 a

Geppi Cucciari (all'anagrafe Maria Giuseppina) è un'attrice comica e conduttrice radiofonica italiana. Nata a Cagliari il 18 agosto 1973 sotto il segno del Leone, è un volto noto del panorama della comicità, soprattutto grazie alla sua partecipazione alle numerose edizioni dello show televisivo Zelig, in cui si è fatta conoscere per i suoi irriverenti sketch e dal quale praticamente è partita la sua carriera. Per quanto riguarda la vita privata, Geppi ha sposato il giornalista Luca Bonaccorsi, nel 2012. Le nozze tuttavia sono terminate quattro anni più tardi. La separazione dei due è stata molto discussa dalle riviste per via del presunto stalking dell’attrice nei confronti dell’allora ex marito.

Bonaccorsi ha dichiarato che l’attrice sarebbe stata in grado di atti persecutori nei suoi confronti e che fosse totalmente diversa nel privato rispetto al suo personaggio pubblico, mentre Oggi aveva pubblicato delle indiscrezioni riguardo una amante di Luca, Isabel Hildebrandt, con la quale il giornalista aveva una relazione da più di un anno. A queste accuse, la Cucciari, almeno pubblicamente, non ha mai replicato. Nonostante avesse già iniziato ad occuparsi di teatro, Geppi è laureata in giurisprudenza. In seguito alla laurea ha cominciato a lavorare in uno studio notarile alternando il lavoro d’ufficio alla sua passione per il cabaret.

Appassionata di basket (è stata anche una giocatrice della Virtus Cagliari in passato), ha sempre colto l’occasione di rimarcare il suo tifo per la Dinamo Sassari, squadra della sua terra d’origine. Spesso infatti ha partecipato alle serate in onore della squadra o si è presentata addirittura negli spalti per dar man forte ai ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco. Geppi Cucciari è ospite domenica 9 maggio a Che tempo che fa Il tavolo, seconda parte del talk show in onda su Rai3 condotto da Fabio Fazio. Appuntamento dalle 20,30 circa. Ospite d'eccezione Woody Allen.

