Francesca Manzini e la bulimia: "Aprivo il frigo di notte e mangiavo in modo spropositato"

Francesca Manzini è una imitatrice e attrice italiana, Classe 1990, nata il 10 agosto sotto il segno del Leone, tra i suoi personaggi troviamo Mara Venier, Simona Ventura, Asia Argento e Maria De Filippi. Da Amici Celebrities a Tale e Quale show, fino a Benedetta follia del 2018, film grazie al quale ha lavorato sotto la regia di un mostro sacro come Carlo Verdone. Con lui anche una scena hot, un telefonino che vibra usato come un sex toy e un omaggio alla scena dell’orgasmo di Harry Ti presento Sally, versione 2.0. "Ho passato sei minuti con Carlo che mi parlava in mezzo alle gambe. So che è difficile crederlo ma non c’è stato imbarazzo. Con un professionista come lui mi sono sentita subito a mio agio. Mi sembrava di conoscerlo da una vita"; ha spiegato in una vecchia intervista.

Chi è Francesca Manzini, nuova conduttrice di Striscia la Notizia: dall'amore per Juan al cattivo rapporto con il padre

Romanissima, figlia del team manager della Lazio Maurizio Manzini, la sua è stata una favola che si è avverata. Per quanto concerne la vita privata, dopo la storia con Juan Martin Fagiani, ora sta progettando il futuro insieme a Christian Vitelli, che di professione fa il doppiatore. Il matrimonio è fissato per il settembre del 2021. Nel passato di Francesca anche anoressia e bulimia, dalle quali non è stato semplice uscire.

Francesca Manzini, dall'ex Juan Martin Fagiani al futuro marito Christian Vitelli

Intervistata tempo fa dal settimanale Spy, ha ammesso: “A 18 anni mi portarono per la prima volta in televisione, su Rai1. Purtroppo, però, in quel periodo cominciò un momento molto brutto della mia vita. Caddi in preda dell’anoressia, pesavo 47 chili - ha raccontato -. Quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto. Di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata”. Sono trascorsi anni e adesso la Manzini ha acquisito quella sicurezza in se stessa che le mancava. Ad oggi è consapevole che per essere belle non è necessario avere un corpo magro, ma basta essere felici. Francesca è ospite domenica 9 maggio alla trasmissione di Paolo Bonolis, Avanti un altro pure di sera, su Canale5.

Avanti un altro pure di sera, la sfida tra Cultura e Mistero alla corte di Bonolis e Laurenti

