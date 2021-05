Michele Serra, un figlio dall'amore con Giovanna Zucconi: per lei linea di profumi a Parigi

09 maggio 2021 a

Michele Serra è un giornalista, scrittore e autore televisivo. Nato a Roma nel 1954, le sue origini da parte materna sono siciliane, ben presto si è trasferito a Milano, già a partire dal 1959. E’ in questa città che completa i propri studi con la maturità classica al liceo Manzoni. Dopo aver interrotto al terzo anno la facoltà di Lettere all’Università Statale, ha iniziato nel 1975 la sua attività giornalistica, collaborando con l’Unità. Nel 1986 ha cominciato a dedicarsi alla satira. Ha quindi collaborato con l’inserto satirico de l’Unità, Tango.

Proprio in questo anno, per questa attività, vincerà il Premio Satira Politica Forte dei Marmi per la sezione Giornalismo. Nel 1987 la collaborazione con Epoca, settimanale della Mondadori. Rassegnerà però le dimissioni tre anni dopo, quando la società passerà a Silvio Berlusconi. Dal 1989 Michele Serra scrive su Cuore, il nuovo inserto satirico de l’Unità, dopo la chiusura di Tango. E’ in questi anni che il giornalista scriverà i testi degli spettacoli e delle apparizioni televisive di Beppe Grillo. Il suo primo romanzo è del 1997 e ha il titolo Il ragazzo mucca.

Pochi mesi dopo ha scritto lo spettacolo teatrale per Antonio Albanese Giù al Nord. Nel 1999 è autore tra gli altri del programma televisivo C’era un ragazzo, condotto da Gianni Morandi. E nel 2001 è autore di un altro programma televisivo, questa volta condotto da Adriano Celentano, 125 milioni di caz**te. Nel 2002 il suo libro Cerimonie ha vinto diversi riconoscimenti e dal 2003 al 2013 è autore con altri del programma Che tempo che fa. Per quanto riguarda la vita privata, Michele Serra è sposato con Giovanna Zucconi, ex giornalista culturale e da alcuni anni creatrice di una linea di profumi a Parigi. Insieme hanno avuto un figlio, al quale ha dedicato il libro Gli Sdraiati. Serra è ospite domenica 9 maggio a Che tempo che fa, per presentare il libro per ragazzi Osso. Anche i cani sognano.

