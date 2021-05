Mara Venier e i tradimenti: "Sono fiera di aver messo le corna a certi uomini"

09 maggio 2021 a

a

a

Mara Venier è una delle conduttrici più famose nel mondo della tv italiana, signora da anni della domenica con Domenica In, storico talk show di Rai1. Nata il 20 ottobre del 1950 a Venezia, in passato ha intrapreso anche una carriera da attrice. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto due figli, Elisabetta e Paolo. Attualmente il compagno è il produttore cinematografico Nicola Carraro. "Ho vissuto la mia sessualità con consapevolezza - ha raccontato in una vecchia intervista -, liberamente, con curiosità, senza tabù”.

Come altre sue colleghe, la partner di Nicola Carraro ha ammesso che negli anni ha ricevuto tantissimi corteggiamenti sia da uomini ma anche donne. “Sono stata corteggiata da uomini e donne - ha dichiarato tempo fa -. Però non ho mai fatto sesso tanto per fare, ho sempre avuto bisogno di un feeling mentale”, ha ribadito. La Venier ha inoltre confessato di aver restituito pan per focaccia agli uomini che le hanno mancato di rispetto. Senza far nomi, in passato ha dichiarato come lei abbia tradito spesso per vendetta alcuni partner: "Vado fiera di aver messo le corna a certi uomini, se le meritavano, mi avevano ferita. Non so se sono stata più tradita o ho più tradito”, ha commentato, per poi difendere a spada tratta il suo compagno Nicola: "Lui non se lo meriterebbe proprio", ha detto.

Selvaggia Lucarelli, l'ammissione a Domenica In con Mara Venier: "Sì, sono una rompico******"

Sulla sua vita sotto le lenzuola, in passato la Venier ha affermato: "In realtà mio marito, devo dire, non è Rocco Siffredi, però si difende", ha detto. "Certo, compatibilmente con l'età - ha sottolineato -. Si vede che non siamo più ragazzini, noi ora siamo impotenti. Non è che possiamo fare più Tarzan e Jane”. Mara Venier è ora nelle librerie con il libro Mamma, ti ricordi di me?, in cui ripercorre il suo rapporto con la madre Elsa. La conduttrice è ospite a Che tempo che fa su Rai3, da Fabio Fazio, nella puntata di domenica 9 maggio.

Video su questo argomento Mara Venier, dietro le quinte di Domenica In: canta con I ricchi e poveri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.