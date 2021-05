Diletta Leotta, look sexy a bordo campo: minigonna e stivali lontano da Can Yaman | Foto

09 maggio 2021 a

a

a

Diletta Leotta ancora mozzafiato. La splendida conduttrice Dazn ha trascorso il fine settimana a Firenze, da bordo campo, per seguire Fiorentina-Lazio sabato 8 maggio e non ha perso l'occasione per postare tutto sul suo profilo Instagram, dove può contare su 7,7 milioni di follower. La Leotta appare con un look super sexy, magliettina bianca, giacchetta chiara, minigonna e stivali, da far letteralmente impazzire i suoi fan.

Contento sarà sicuramente Can Yaman, con il quale negli ultimi giorni è tornata a pieno la passione. Diletta e l'attore turco sono stati sorpresi da Chi durante un weekend romantico in un resort esclusivo - il 5 stelle Mandarin Oriental - sul lago di Como.

Diletta Leotta, il fratello chirurgo Mirko Manola: "Seno e naso rifatti, ma i glutei sono i suoi"

Un periodo decisamente turbolento tuttavia per Diletta Leotta. Pochi giorni dopo lo sfogo sui social per le illazioni sulla sua vita privata e dopo aver smentito ai microfoni di Striscia la notizia la fine della relazione con l’attore turco Can Yaman, il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto della conduttrice di Dazn che bacia Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma. Così Valerio Staffelli le ha consegnato un altro Tapiro d’oro, il settimo della carriera, nella puntata in onda questa sera (Canale 5, ore 20.35). "Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere - si è giustificata la Leotta -. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi - ha aggiunto sempre a Staffelli -. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa". Diletta Leotta continua per la sua strada, più sexy che mai, con Can Yaman al suo fianco. L'amore sembra davvero andare a gonfie vele.

Diletta Leotta e Can Yaman, scoppia di nuovo la passione: vacanza nel resort sul lago di Como

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.