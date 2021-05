Arisa, gaffe di Mara Venier sul matrimonio annullato con Andrea Di Carlo: "Non ti sposi più?"

09 maggio 2021 a

Arisa, gaffe di Mara Venier il relazione al matrimonio ormai annullato tra la cantante e l'ex fidanzato a manager Andrea Di Carlo. La Venier, parlando con Arisa nel salotto di Domenica In le ha chiesto candidamente: "Allora quando ti sposi? Mi inviti, mi raccomando?".

Arisa le ha risposto un po' freddamente, non sapendo bene cosa dire. E Mara ha incalzato: "Ma ho letto che ti sposi, l'hai detto tu in un'intervista. E' saltato tutto?". Al che Arisa ha tergiversato: "Beh l'intervista è uscita un mese dopo rispetto a quando è stata fatta...". Poi, fortunatamente, a tirare entrambe fuori dall'imbarazzo, è arrivata la battuta di Arisa che ha scherzato: "A me tanto chi mi prende? Meglio che canto". Poi la cantante ha spiegato le sue difficoltà nell'avere un rapporto duraturo. "Vedo tante amiche e colleghe cantanti che all'età mia si sono sposate e hanno avuto dei figli. Anche io lo vorrei ma la mia vita non è facile, non è come quella delle persone normali. Noi giriamo tanto, tu lo sai, non viviamo sempre nello stesso posto, abbiamo difficoltà ad avere una quotidianità stabile", ha spiegato la cantante, prima di esibirsi nel suo ultimo singolo, Ortica.

Forse resasi conto della gaffe, poi Mara ci ha scherzato su, per sdrammatizzare: "Vabbè dai, quando sarà che ti sposi invitami e fino a quel momento canta, visto che hai una voce bellissima, forse la più bella nel panorama musicale italiano". Complimenti che le sono stati ribaditi anche da un'intervista di Carlo Conti, che ha ribadito come Arisa abbia un talento unico, "non stona mai, è in grado di fare degi acuti incredibili", ha detto il noto presentatore. Insomma, Mara si è ripresa, anche se con qualche difficoltà: forse non era aggiornata del fatto che la stessa Arisa aveva annunciato a metà marzo l'annullamento delle nozze sui propri social.

