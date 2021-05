Elenoire Casalegno, il sogno di giustizia che non si è avverato. L'ultimo amore e il letto in giardino

09 maggio 2021 a

Elenoire Casalegno sarà capitana di una delle due squadre che si scontreranno stasera, domenica 9 maggio, a Canale 5 nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Avanti un altro pure di sera, inizio alle ore 21.15. Casalegno, 45 anni il prossimo 28 maggio, è una delle modelle e conduttrici televisive più apprezzate e amate. Grazie al suo temperamento e alla sua determinazione, ha subito conquistato la televisione italiana. Ligure, nata a Savona, si è trasferita a Ravenna da adolescente e ha iniziato a partecipare ai concorsi di bellezza. A metà anni Novanta era già in televisione, su Italia 1. Prima Jammin, poi Scherzi a Parte e Festivalbar. Negli anni Duemila il boom: ospite e opinionista, inviata di Mistero, Grande Fratello Vip. Non le mancano nemmeno le esperienze come attrice, un paio di film e piccolo schermo, oltre a due videoclip musicali.

Modella e donna di spettacolo, ma il suo sogno era un altro: voleva diventare magistrato perché ha sempre avuto dentro se stessa un grande senso di giustizia. Non è contraria alla chirurgia estetica, ha svariati tatuaggi, ama cucinare e il buon cibo, spesso è fotografata dalla figlia Swami. Ovviamente intensa la sua vita privata. Nel 1999 relazione con Dj Ringo, nasce la figlia Swami. Il legame poi salta. Nel 2014 sposa Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, ma anche in quel caso il rapporto dura poco e in un paio di anni il matrimonio naufraga. "Mi sono sposata per amore e non credo di aver sbagliato - ha poi dichiarato - ma tra me e Sebastiano c'è stato un distacco e dopo il Grande Fratello Vip abbiamo capito che era finita".

Anche la terza importante relazione della sua vita, quella con l'imprenditore Marcello Corso, si è conclusa in breve. Nell'ottobre 2018 è tornata nuovamente single. E' stato il settimanale Chi a pizzicarla insieme ad un altro uomo. Si chiama Andrea, non fa parte del mondo dello spettacolo e pare che i due si frequentino già da tempo. Di lui si sa poco: fa il broker tra Roma e Milano, la coppia è uscita allo scoperto in occasione del compleanno della showgirl. Lei in seguito ha detto chiaramente che vuole fare di tutto per proteggere la storia. Non le manca di certo lo spirito, come nelle pubblicazioni sui suoi profili social. Nelle instastorie l'immagine di un letto all'aperto: "Questa sera dormo qui".

