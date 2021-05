Mara Venier, commozione a Domenica In per le parole di Vanessa Incontrada e Alessandro Haber: "Con te come a casa"

09 maggio 2021 a

Momenti di commozione per Mara Venier a Domenica In di oggi, 9 maggio. Vanessa Incontrada e Alessandro Haber, infatti, le hanno rivolto delle parole molto belle, che hanno fatto venire il "groppo in gola" alla conduttrice del programma di Rai 1.

"Mara la conosco da anni - ha detto Haber - da quando eravamo ragazzi. E' sempre stata la stessa, non se l'è mai tirata, come si suol dire. Ha lo stesso modo di riempire la scena, di condurre, di far trasparire una bontà d'animo e una disposizione all'amicizia che è rimasta inalterata". Gli ha fatto eco l'ex modella spagnola: "Stare da Mara è sempre come trovarsi a casa. Io vengo in studio e mi sento a mio agio. Non è comune quando si rilasciano interviste o si viene invitati su palcoscenici così importanti. Ma Mara ha la capacità di metterti a tuo agio e toccare argomenti anche intimi e personali con una delicatezza e sensibilità fuori dal comune", ha detto.

Parole che hanno fatto molto piacere alla conduttrice, che ha ricordato come abbia sempre cercato di essere "amica delle persone che ho conosciuto, che ho intervistato o con cui ho avuto modo di lavorare". I due attori sono stati ospitati in studio per presentare il prossimo film in cui hanno recitato, Ostaggi, che uscirà sulla piattaforma Sky il 15 maggio. Con loro sul set, oltre che in studio, anche il simpaticissimo Francesco Pannofino. I tre hanno spiegato il senso del film, la trama, specificando che pur trattandosi di una commedia "è una fotografia del nostro tempo, in quanto tutti i protagonisti vivono situazioni e problemi attuali, soprattutto a seguito della pandemia" di Covid.

