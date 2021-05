Ascolti tv dell'8 maggio, Amici batte L'oro di Scampia e Mediaset vince la prima serata

09 maggio 2021 a

Nella sfida per gli ascolti tv della prima serata di sabato 8 maggio, Mediaset batte la Rai grazie all'ottima performance di Amici, che con oltre 5,6 milioni di telespettatori supera il pubblico di Rai 1, che trasmetteva L'oro di Scampia.

Ieri le reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore sul pubblico attivo con, rispettivamente, il 38.77 per cento di share (8.228.000 spettatori totali), il 47.59 per cento di share (5.917.000 spettatori totali) e il 36.26 per cento di share (3.404.000 spettatori totali). Canale 5 è la rete più seguita in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 4.773.000 spettatori totali (23.65 per cento di share sul pubblico attivo), 3.9976.000 spettatori totali (32.41 per cento di share sul pubblico attivo) e 1.961.000 spettatori totali (21.26 per cento di share sul pubblico attivo). La semifinale di Amici domina incontrastata la serata con 5.675.000 spettatori e il 28.68 per cento di share; in day-time e pre serale Verissimo leader assoluto di fascia con 1.955.000 spettatori totali e una share del 17.15 per cento; in prime-time, il film di animazione Madagascar 2’ ottiene 1.128.000 spettatori totali; mentre il docufilm Milano 2020 raggiunge 282 mila spettatori totali con picchi di 480 mila.

Su Rai 1, come detto, il film L’oro di Scampia ha registrato l’11,1 per cento di share con 2 milioni e 457 mila spettatori. Su Rai 2, le serie televisive Fbi e Blue Bloods hanno collezionato rispettivamente il 5,8 per cento di share con 1.405.000 spettatori e sempre il 5,8 per cento con 1.427.000 spettatori. Su Rai 3, lo show televisivo Le parole della settimana ha coinvolto 1 milione e 620mila spettatori con il 6,8 per cento di share e il programma Sapiens - Un solo pianeta ha racimolato il 7,5 per cento di share con 1 milione e 622mila.

