Fabio Fazio, nel 2017 stipendio da oltre 2 milioni: per Bono Vox è Mister Valium

Fabio Fazio è un conduttore, autore televisivo e imitatore, tra i più importanti nel panorama del mondo dello spettacolo italiano. Nato il 30 novembre del 1964 sotto il segno del Sagittario e originario di Savona, Fazio ha raggiunto il grande successo con Quelli che il calcio, nel 1993, successivamente ha inventato il format di Che tempo che fa, programma culturale in cui ha modo d’intervistare i personaggi più influenti del mondo: dalla musica alla politica, dal cinema alla letteratura.

Fabio Fazio, dal matrimonio con Gioia i figli Michele e Caterina: il soprannome di Bono Vox

Tra gli ospiti intervenuti nel corso degli anni, gli U2 e il leader Bono Vox hanno espresso una sorta di contrarietà al suo modo di intervistare: "Io ed Edge siamo d’accordo su una cosa: quest’uomo tra tutti i conduttori con cui abbiamo lavorato nel mondo è il più calmo, è granitico, impossibile fare quello che fa lui ed essere così calmi. Bisogna cambiargli il nome questa sera in Mr. Valium", ha raccontato il cantante tempo fa. Per quanto riguarda la vita privata, la moglie di Fabio Fazio è Gioia Selis, con la quale è sposato dal 1994 e con cui ha avuto i due figli: Michele, loro primogenito e nato nel 2004 e Caterina, venuta al mondo nel 2009.

Morto Enrico Vaime, il ricordo di Fazio: "Perdita gigantesca". E racconta la sua battuta cult

Gioia è nata l’8 febbraio del 1968 sotto il segno dell’Acquario ha conosciuto Fabio quando erano molto giovani. I due si sono sposati il 23 luglio del 1994 nella città natale di lui, Savona. Relativamente ad altre curiosità sul suo conto, lo stipendio di Fabio Fazio è spesso oggetto anche di polemiche politiche: in una intervista passata al Corriere della Sera, tuttavia, Fabio ha rivelato che nel 2017 avrebbe percepito 2 milioni e 240 mila euro. In una circostanza, Filippa Lagerbäck lo ha baciato sulle labbra a sorpresa in diretta televisiva. Fabio Fazio è ospite in collegamento con Mara Venier a Domenica In, nella puntata di domenica 9 maggio.

Woody Allen, una vita di scandali. Dai matrimoni alla storia con Soon-Yi, 35 anni più giovane

