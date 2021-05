Avanti un altro pure di sera, la sfida tra Cultura e Mistero alla corte di Bonolis e Laurenti

09 maggio 2021 a

Stasera in tv, domenica 9 maggio, su Canale 5 nuovo appuntamento con Avanti un altro pure di sera. E' lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, diventato l'appuntamento della rete ammiraglia del Gruppo Mediaset nel giorno festivo della settimana. Inizio alle ore 21.20. Come ormai noto, la puntata della domenica è leggermente diversa da quelle del preserale. Viene infatti usato il meccanismo della sfida a squadre. E in questo quinto appuntamento del programma, si troveranno contro la Cultura e il Mistero, una serata che si annuncia molto divertente.

Come al solito particolari i capo squadra dei due team che sono chiamati a giocarsi il tutto per tutto per cercare di conquistare la vittoria e ovviamente il montepremi in palio. Da chi saranno guidate le due compagini? Al comando di una delle squadre ci sarà Safiria Leccese, mentre l'altra sarà capitanata da Elenoire Casalegno. Angela Safiria Leccese è una giornalista e conduttrice televisiva, molto nota al pubblico, cinquant'anni, considerata affascinante e culturalmente molto preparata.

Elenoire Casalegno, invece, di anni ne ha 44. Conduttrice televisiva, attrice, ex modella, considerata un vero e proprio sex symbol. Ma molto particolare anche l'ospite principale della serata che sarà la comica e imitatrice Francesca Manzini che non farà mancare le sue esibizioni, come tutte le volte che è davanti alle telecamere. Un mix in grado di assicurare una serata di puro divertimento, considerato che come sempre accade nelle trasmissioni che conducono, Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono sempre scatenati e non risparmiano battute e intense risate. Alla fine la spunterà la squadra della Cultura oppure quella del Mistero? Ce la farà il gruppo guidato dalla giornalista e conduttrice Safiria Leccese oppure quello dove i gradi di capitana sono di Elenoire Casalegno? E' sicuramente uno dei programmi alternativi ai talk polemici e impegnativi in programma anche la domenica sera.

