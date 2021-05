Stefania Rocca, l'amore con l'imprenditore Carlo Capasa e i due figli Leone Ariele e Zeno

09 maggio 2021 a

Stefania Rocca, 46 anni da poco compiuti, è una delle più note e apprezzate attrici italiane. Oggi parlerà dei suoi nuovi progetti lavorativi in collegamento con Francesca Fialdini a "Da noi a ruota libera", il programma di Rai 1 che va in onda al termine di Domenica In.

La bella attrice, che oggi sfoggia un look da "maschiaccio", e che per molti è considerata troppo magra e sottopeso, vive da 16 anni una storia d'amore con l'imprenditore Carlo Capasa. Lui, classe 1958, è amministratore delegato di Costume National, marchio fondato con il fratello stilista Ennio. Tra i due coniugi scorrono 13 anni di differenza, fatto evidentemente irrilevante nella loro relazione. Nel 2007 e nel 2010 hanno avuto due figli: Leone Ariele e Zeno. Una storia d’amore importante che ha spinto la coppia a sposarsi in gran segreto a New York. I due hanno deciso di rivelare le loro nozze solo molto tempo dopo averle celebrate, e con loro era presente solo qualche amico e i loro due figli.

Oggi, oltre a lei, ospiti di Francesca Fialdini saranno anche Stefania Sandrelli, presente in studio, e l'attore Fortunato Cerlino. Prima, invece, nel corso di Domenica In, in onda a partire dalle ore 14, Mara Venier avrà come ospiti la cantante Arisa, gli attori Alessandro Haber, Vanessa Incontrada e Francesco pannofino, che presenteranno l'ultimo film che li vede nel cast. Su Rai 3, invece, ma dalle 14.30, spazio al programma di Lucia Annunziata, Mezz'ora in più, dove si parlerà di politica e attualità, di Covid, vaccini e del Ddl Zan. In serata, invece, nuova grande puntata - sempre su rai 3, dalle ore 20 - con Che tempo che fa di Fabio Fazio, che avrà un altro ospite in collagamento dagli Stati Uniti, il regista Woody Allen.

