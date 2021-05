Mariastella Gelmini, dal sogno di diventare ballerina alla figlia Emma con Giorgio Patelli

09 maggio 2021 a

Mariastella Gelmini è una politica italiana. Nata il 1 luglio 1973, sotto il segno del Cancro, è stata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dal 2008 al 2011, con Silvio Berlusconi premier, ma la sua attività politica con Forza Italia l’ha portata avanti negli anni come deputata, fino a quando è stata scelta, nel febbraio 2021, da Mario Draghi come Ministro degli affari regionali e le autonomie. La Gelmini è originaria di Leno, in provincia di Brescia, ma è cresciuta a Milzano. Ha frequentato diversi licei, fino a prendere il diploma al liceo privato confessionale Arici.

Si è poi laureata in Giurisprudenza all’Università di Brescia, con una votazione finale di 100/110. Per quanto riguarda la vita privata, Mariastella Gelmini è diventata mamma di sua figlia Emma, nell’aprile del 2010. Il suo ex marito, sposato lo stesso anno, è l’immobiliarista bergamasco Giorgio Patelli, conosciuto durante una cena a casa di amici comuni. La cerimonia si è tenuta a Sirmione, e per l’occasione la sposa indossava un abito in stile anni Cinquanta firmato Antonio Riva. I due si sono separati nel 2015. Patelli ha una figlia, Rachele, avuta da un precedente matrimonio. Il sogno da bambina di Mariastella Gelmini sarebbe stato quello di diventare una ballerina, tanto da studiare danza classica per sei anni.

Nonostante sia fermamente cattolica ha accettato di celebrare il suo matrimonio con il rito civile: “Giorgio è divorziato, alle sue seconde noz­ze. Avrei preferito sposarlo religiosamente - dichiarò prima del matrimonio a Il Giornale -. Non posso chiedere l’assoluzione: non c’è”. Non ha mai fatto segreto di essere una fan sfegatata di Vasco Rossi. Tra le curiosità sul suo conto, c'è una frase di Francesco Facchinetti, fi­glio del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti, che in passato confessò un debole per la ministra: “A me Mariastella piace di brutto. Sarà per quell’occhiale serioso, sarà che ha tut­ta questa voglia di riforme", la provocazione del figlio d'arte. Mariastella Gelmini è ospite domenica 8 maggio a Domenica In, su Rai1, con Mara Venier.

