Fortunato Cerlino, matrimonio con la moglie Raffaella Sava durante le riprese della fiction. La figlia si chiama Delfina

09 maggio 2021 a

a

a

Fortunato Cerlino è uno degli ospiti di oggi di "Da noi a ruota libera", la trasmissione di Rai 1 condotta da Francesca Fialdini a partire dalle 17.20 (al termine di Domenica In).

Stefania Sandrelli ospite di Francesca Fialdini a Da noi...a ruota libera

Noto attore di fiction e serie tv, nato a Napoli 50 anni fa, Cerlino ha sposato con rito civile a Trieste il 21 luglio 2018, durante le riprese della serie televisiva “La porta rossa”, la photo editor Antonella Sava, con cui è legato dal 2015. Con la moglie ha avuto una figlia, Delfina, nata a Roma il 23 agosto 2017. Una particolarità della sua vita privata, quest'ultima, che in pochi sanno. Cerlino ha iniziato la carriera sul piccolo schermo a soli 23 anni, con alcuni cortometraggi, per arrivare poi nel 1997 in tv con la partecipazione a una puntata della fortunata serie Un posto al sole. Per quanto riguarda la televisione nel 2000 partecipa a Francesca e Nunziata con la regia Lina Wertmüller. Nel 2001 è nel cast de La squadra. Nel 2007 è nel cast di Mogli a pezzi diretto da Alessandro Benvenuti. Nel 2009 prende parte a Distretto di polizia 9, dove recita anche nella serie dell'anno seguente. Nel 2014 viene scelto per il ruolo di don Pietro Savastano nella serie Gomorra, serie evento di Sky, che lo porterà al definitivo successo. Nel 2015 è guest star nella sit-com Il candidato con Filippo Timi, trasmesso dalla Rai, e partecipa alla serie internazionale I medici.

Stefania Sandrelli: la violenza sessuale non confessata, gli amori e i tradimenti

Tanti anche i ruoli per il grande schermo: nel 1998 è nel cast di La via degli angeli di Pupi Avati. Nel 2000 è la volta di Ribelli per caso di Vincenzo Terracciano, nel 2006 di "Lascia perdere, Johnny!" di Fabrizio Bentivoglio, nel 2007 partecipa a Gomorra di Matteo Garrone e nel 2008 è nel cast di Fortapàsc di Marco Risi. Nel 2015 prende parte a Inferno, regia di Ron Howard. Infine, tra il 2018 e il 2019 è nelle serie Rai "Nero a metà" e "La porta rossa - Seconda stagione".

Da noi a ruota libera, Fialdini con Veltroni e Malgioglio. Gli altri ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.