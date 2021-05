Marco Masini, l'accusa di body shaming da Elodie e la frase sull'amore eterno: "Non ci credo"

09 maggio 2021 a

Marco Masini è un cantautore fiorentino, nato il 18 settembre del 1964 sotto il segno della Vergine, tra i più amati dal pubblico. Sin da giovanissimo, infatti, si è avvicinato al mondo della musica, arrivando al successo agli inizi degli anni Novanta, ma a causa di scandali legati ad alcuni dei suoi successi (molti dei quali censurati) e a causa di perfide e meschine voci superstiziose, il cantante si sarebbe ritirato per un po' dalle scene, senza però arrendersi. Poi è di nuovo tornato in grande stile: uno dei suoi amici d’infanzia è Leonardo Pieraccioni.

Marco Masini e il desiderio di diventare padre. Ma ora è single

Tra i brani di maggior successo, Disperato, Le ragazze serie, Ti Vorrei, Vaffanculo, Bella stronza, Stai con lui, fino al più recente L'uomo volante. Per quanto riguarda la vita privata, è un grandissimo tifoso della Fiorentina e ammirava moltissimo il capitano Davide Astori (deceduto il 4 marzo 2018 per arresto cardiaco a soli 31 anni). La sua prima volta a Sanremo è stata nel 1990: gareggiò nella categoria giovani, con il brano Disperato (e vinse). -Nel 2020 è stato accusato di body shaming da Elodie. La cantante ha riferito che Masini le avrebbe detto più di una volta “Quanto sei magra, mangi?”, cosa che ha fatto infuriare la ragazza. Il cantante da parte sua non si aspettava certo questo clamore per le sue parole. E' stato fidanzato in passato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Aurora Nardozzi.

Ha sempre desiderato, senza riuscirci, di avere un figlio: "A 40 anni era un desiderio legittimo. Un figlio offre un confronto con noi stessi con quel che siamo e con quello che vogliamo diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla”, ha raccontato in una vecchia intervista. Sulla storia con Aurora Nardozzi, così ha spiegato le motivazioni della sua conclusione: "E' finita per incompatibilità caratteriale - ha affermato tempo fa -. Non credo nell’amore eterno. Convivere aiuta ad accelerare certi processi. Le separazioni sono sempre traumatiche. Poi, a una certa età, subentra la paura di restare soli". Masini è ospite domenica 9 maggio a Domenica In, su Rai1, con Mara Venier.

