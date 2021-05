Stefania Sandrelli: la violenza sessuale non confessata, gli amori e i tradimenti

09 maggio 2021 a

Stefania Sandrelli è una delle attrice italiane più note e amate dal grande pubblico. Icona di bellezza e di scandalo, soprattutto negli anni Sessanta, oggi ha 74 anni e sarà ospite di Francesca Fialdini a "Da noi a ruota libera", in onda questo pomeriggio a partire dalle 17.20 su Rai 1.

La sua carriera e i suoi successi al cinema sono più che noti, con oltre cento pellicole all'attivo e numerosi premi. Solo da pochi anni, tuttavia, ha confessato un segreto. Nel 2018, infatti, ha raccontato di aver subito una violenza sessuale da parte del fidanzato di un'amica, quando era giovane, ma di non averla mai denunciata. Questo tremendo episodio, tuttavia, fortunatamente, non le ha impedito di vivere a pieno l'amore e la sua vita di donna. tanti i suoi amori, così come i tradimenti, fatti e ricevuti. Quello che le ha fatto più male, ha ricordato, è stato quello da parte di Gino Paoli, il padre di sua figlia Amanda, anche lei nota e apprezzata attrice. Gino Paoli, 86 anni, che dal 1962 ebbe una lunga relazione con Stefania Sandrelli: lui, ai tempi sposato con Anna Fabbri, aveva 28 anni e lei appena 16. Come ha raccontato la Sandrelli a Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno, tornando a casa, una sera, scoprì il tradimento del cantante. Il tutto a causa di una manciata di sabbia. "La casa gliel’ho distrutta perché gli ho trovato della sabbia nel letto e non era la mia", ha spiegato l’attrice, che è impazzita di gelosia e ha cominciato a distruggere tutto ciò che le veniva a tiro.

"Lui se lo ricorda bene e zitto si è fatto rompere tutto quello che era rompibile. Gli ho rotto proprio le cose che costavano, quelle a cui teneva, mi sono stupita di me stessa e non so come abbia fatto", ha detto l'attrice, confessando poi di essersi sentita meglio dopo quell'episodio. Dopo la fine della storia con Paoli, nel 1972 si è sposata con Nicky Pende. Rapporto che naufraga dopo quattro anni quando l'attrice sul set di Novecento intraprende una relazione con Gerard Depardieu; dal 1983 fa coppia con Giovanni Soldati.

