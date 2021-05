Selvaggia Lucarelli e l'ex fidanzato Scanzi: "Ci somigliamo troppo per non volerci bene"

09 maggio 2021 a

Selvaggia Lucarelli è una giornalista e opinionista televisiva e non solo. Nata a Civitavecchia, Roma, il 30 luglio del 1974 sotto il segno del Leone, è ora una delle figure più discusse nel mondo dei social e della tv. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con il figlio del cantante Adriano Pappalardo, Laerte, con il quale ha avuto un figlio, Leon, nato nel 2005.

La coppia si è separata nel 2007, dal 2015 Selvaggia è fidanzata con Lorenzo Biagiarelli. In passato non sono mancate dichiarazioni piccanti della giornalista, anche relative alle sue esperienze sessuali: "Sono stata anche otto mesi senza fare niente - ha affermato in una vecchia intervista -. E’ raro che mi piaccia qualcuno. Poi però se incontro uno che mi fa perdere la testa magari lo faccio 10 volte al giorno". Tra i suoi ex anche il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani: "Ho letto che non ama fare l’amore, che mentre lo fa pensa alle scalette della radio e preferisce che qualcuno lo faccia al posto suo con la sua donna. Peccato apprenderlo solo ora. Se avesse delegato quando stavamo insieme, magari mi sarei divertita di più", ha raccontato tempo fa.

Sulle esperienze con i ragazzi, ha rivelato di aver vissuto due esperienze con persone di 15 anni più giovani, le migliori: "Sono state le più felici. Le più genuine. Quelle in cui mi sono sentita più amata, desiderata, corteggiata. Ma non sono una collezionista di giovani, sono capitati. Anzi, tendenzialmente i giovani li scarto a priori. Se poi capita, io scelgo giovani con la testa, realizzati, indipendenti, non simil tronisti o marchettari, anche perché un futuro da Lory Del Santo meneghina mi spaventa molto", ha aggiunto ironicamente. Infine un pensiero per un altro ex, Andrea Scanzi: "Lui è l’unico mio ex con cui dopo un periodo burrascoso di ripicche reciproche ci siamo guardati e abbiamo deciso che ci somigliavamo troppo per non volerci bene. Siamo due narcisisti buoni. Quello con lui è un rapporto che va anche oltre l’amicizia", ha spiegato sempre in una vecchia intervista. Selvaggia Lucarelli è ospite domenica 9 maggio a Domenica In, con Mara Venier su Rai1.

