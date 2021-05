Francesco Pannofino, dal tifo per la Lazio ai tira e molla con la moglie Emanuela Rossi

09 maggio 2021 a

Francesco Pannofino è un attore e doppiatore italiano, tra i più apprezzati dal pubblico. Nato a Pieve di Teco, in provincia di Imperia, il 14 novembre 1958, sotto il segno dello Scorpione, si è successivamente trasferito insieme alla sua famiglia a Genova. Nel 1972, però, i suoi genitori hanno deciso di spostarsi verso Roma. Ha intrapreso gli studi universitari nella Capitale e, nel frattempo, insieme a suo fratello Lino ha cominciato a cercare lavoro proponendosi come doppiatore.

Il suo volto è diventato noto grazie alla serie tv cult Boris, ma la simpatia dell’attore italiano è ormai ovunque: ha recitato in numerosi film sia nel mondo della televisione che nel cinema a partire dal 1995 senza fermarsi più. Ha anche preso parte di alcuni programmi televisivi, come Colorado e Lasciami cantare!. Per quanto riguarda la vita privata, Francesco si è sposato con Emanuela Rossi, sua collega nonché attrice e doppiatrice, con cui ha avuto anche un figlio, Andrea. I due, però, hanno divorziato nel 2006 per poi riunirsi per una seconda volta cinque anni dopo.

La storia tra i due è piuttosto turbolenta e caratterizzata da tira e molla. Continuano a essere marito e moglie ma spesso in case diverse. Si presume, però, che Pannofino ia rimasto a vivere a Roma, la città in cui è cresciuto sin da ragazzo e in cui ha coltivato le sue più grandi passioni, quella per il mondo per il spettacolo e per la Lazio, la sua squadra del cuore. Tra le curiosità sul suo conto, si ritrovò tra i testimoni dell’agguato di Via Fani in cui venne rapito Aldo Moro e assassinati i suoi cinque uomini della scorta. Ciò accadde proprio mentre era in attesa dell’autobus per dirigersi all’università a sostenere un esame di algebra. Pannofino ha prestato la voce a star di Hollywood come George Clooney, Antonio Banderas, Mickey Rourke, Denzel Washington, Tom Hanks, Kurt Rossell e molti altri. Pannofino è ospite domenica 9 maggio a Domenica In, su Rai1, con Mara Venier.

