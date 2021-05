Da noi a ruota libera, gli ospiti del 9 maggio di Francesca Fialdini: c'è Stefania Sandrelli poi la coppia Rocca e Cerlino

09 maggio 2021 a

Da noi a ruota libera torna oggi, domenica 9 maggio, dalle ore 17.20 su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata, condotta come sempre da Francesca Fialdini, e sui suoi ospiti. La conduttrice questa settimana avrà ospite in studio Stefania Sandrelli, che ripercorrerà i momenti più belli della sua vita e sarà protagonista di una sorpresa musicale.

Inoltre: Vincenzo Mollica, per festeggiare insieme la sua carriera attraverso aneddoti, racconti e i ricordi di diversi artisti, da Fiorella Mannoia a Giorgia, fino a Gigi D’Alessio e molti altri. Infine, interverranno Stefania Rocca e Fortunato Cerlino, i due attori parleranno delle loro vite e del progetto che li unisce. Il dialogo con "persone comuni", personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri, restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.

La puntata andrà in onda al termine di Domenica In, altro appuntamento ormai tradizionale della rete ammiraglia della Rai, condotto da Mara Venier dalle ore 14. Prima ancora, la puntata di Linea Verde che fa tappa nella Tuscia, in Etruria e nei luoghi della "magna Grecia". Tornando alla Venier, avrà in studio tanti ospiti: da Vanessa Incontrada a Francesco Pannofino, da Alessandro Haber ad Arisa, salvo poi affrontare come sempre temi di attualità, legati soprattutto alla pandemia di Covid, con il sottosegretario alla salute Pier Paolo Sileri e la ministra per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini. Su Rai 2, invece, si è conclusa la stagione Quelli che il calcio, anche se il campionato di Serie A non è finito e proprio oggi spicca il big match tra Juventus e Milan. Su La7, invece, spazio alla cronaca e alle inchieste di Non è l'Arena, programma condotto da Massimo Giletti.

