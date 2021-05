Alessandro Haber, la figlia Celeste con la moglie Antonella Bavaro. Ora il film in Umbria con Monica Bellucci

09 maggio 2021 a

Alessandro Haber è un attore di cinema e teatro, che si è cimentato anche nella regia e nella musica. Oggi è ospite di Mara Venier a Domenica In - in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14 - per presentare il film "Ostaggi", per la regia di Eleonora Ivone. Con lui ci saranno anche Vanessa Incontrada e Francesco Pannofino.

Riguardo alla sua vita privata, Haber - che oggi ha 74 anni - ha una figlia, Celeste, avuta nel 2004 dal matrimonio con la moglie Antonella Bavaro. La differenza di età tra i due è notevole, visto che lei ha 33 anni di meno. La coppia si è sposata solo nel 2018, a coronamento di tanti anni di forte legame sentimentale. Sentimentale, ma nel senso affettivo: la coppia infatti oggi si è separata e vive in due case diverse, anche se il rapporto è rimasto ottimo e condividono l'amore per la figlia, ormai quasi maggiorenne. Antonella Bavaro, nella sua carriera, ha interpretato diversi ruoli a teatro e in tv e tutti noi l’abbiamo sicuramente vista in diverse fiction come “Don Matteo”, “Un passo dal cielo”, “Squadra Antimafia”, “Distretto di polizia” e altre ancora.

Di recente è stato impegnato in Umbria, per le riprese del film con Monica Bellucci, La Befana vien di notte 2 - Le origini, che è stato girato in parte a Todi e Orvieto. Haber, nella sua lunga carriera, ha ricevuto anche numerosi premi, come il David di Donatello nel 1994, quattro Nastri d'argento, il globo d'oro nel 1996, il premio Gassmann nel 2006 e, più di recente, la "Chiave d'oro" alla carriera nel 2020 e, sempre nello stesso anno, il Vesuvius International film festival come migliore attore non protagonista per il film Io & Freddie.

