Vanessa Incontrada, il figlio Isal e l'amore tormentato col marito Rossano Laurini

Vanessa Incontrada sarà ospite oggi di Mara Venier a Domenica In, in onda a partire dalle 14 su Rai 1. L'ex modella, showgirl e attrice sarà in studio insieme ad Alessandro Haber e Francesco Pannofino per presentare il film "Ostaggi", per la regia di Eleonora Ivone.

Ma se della carriera della bellissima ex modella spagnola, naturalizzata italiana, si conoscono molte cose, si sanno meno informazioni relative alla sua vita privata. Vanessa è legata sentimentalmente all'imprenditore toscano Rossano Laurini, che poi è diventato suo marito. La coppia ha avuto un figlio, Isàl, nato nel 2008. L'amore con Laurini però è piuttosto tormentato: la loro conoscenza, infatti, è avvenuta in tempi non sospetti quando i due erano però già impegnati in altre relazioni, per ciò sin dall'inizio la love story è stata molto complicata ed ha passato momenti particolarmente tesi. I pettegolezzi e il gossip dedicati alla coppia di "clandestini" si sono sprecati e questo ha procurato molte sofferenze all'attrice. L'incontro tra i due è avvenuto quando lui aveva una relazione con Chiara Palmieri e Vanessa Incontrada con Andrea Palmieri.

In quel periodo Rossano Laurini aveva 36 anni mentre lei ne aveva solo 28. Un vero e proprio colpo di fulmine scoccato in pochi incontri nella discoteca che l'uomo gestiva a Follonica, che tuttavia ha provocato non pochi scossoni per i rispettivi compagni di allora. L'amicizia tra Chiara Palmieri e Vanessa Incontrada, un tempo molto solida, si è naturalmente troncata. La showirl si è difesa dagli attacchi dell'ex amica dichiarando che la storia con l'imprenditore è iniziato in un periodo in cui il loro matrimonio era già praticamente finito. Chiara palmieri e Laurini, peraltro, avevano già una figlia a quel tempo. Tuttavia questa vicenda ha provocato numerosi voci sulla nascente coppia e molte maldicenze nei confronti della modella spagnola.

