Domenica In, gli ospiti del 9 maggio: tante sorprese da Mara Venier

09 maggio 2021 a

a

a

Domenica In torna anche oggi, 9 maggio, a partire dalle ore 14. Ecco anticipazioni e ospiti di questa 35esima puntata, condotta come sempre da Mara Venier in diretta dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Non mancheranno, peraltro, alcuni collegamenti a sorpresa.

Arisa lancia il nuovo singolo Ortica: “È come l'organo sessuale femminile”

In studio da Mara ci sarà Vanessa Incontrada, che interverrà insieme agli attori Alessandro Haber e Francesco Pannofino, per presentare il film "Ostaggi", per la regia di Eleonora Ivone mentre Arisa ripercorrerà alcune tappe importanti della sua carriera per poi esibirsi con il nuovo singolo "Ortica". Spazio anche per Selvaggia Lucarelli, giornalista e blogger che parlerà di un "amore tossico" che l’ha toccata in prima persona e che fa parte del suo racconto in podcast "Proprio a me". Una sorpresa, poi: Fabio Fazio si collegherà con Mara Venier in finale di puntata dove non mancherà come sempre lo spazio dell’attualità con Marina e Valerio Vannini, che interverranno in studio per commentare la sentenza della Cassazione in merito alla morte del figlio Marco, avvenuta la notte del 17 maggio 2015.

Tutte lo vogliono, Brignano si innamora di Vanessa Incontrada: in mezzo c'è Berruti

Aggiornamenti, infine, spazio come sempre all'attualità e all'emergenza Covid. Il punto sulla pandemia, la campagna vaccinale e le ultime novità sarà fatto con il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri e il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico. In collegamento ci sarà anche la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini, Giovanna Botteri da Pechino e il cantante Marco Masini, per un appello a favore della ripresa dei concerti dal vivo. Prima della puntata di oggi, andrà in onda Linea Verde, con un affascinante viaggio tra Tuscia, Etruria e Magna Grecia, per un salto indietro nel tempo tra i territori in cui vissero greci ed etruschi, ossia le maggiori civiltà che popolarono l'Italia prima dell'espansione dei romani.

Francesco Pannofino, testimone del rapimento di Aldo Moro: il figlio Andrea da Emanuela Rossi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.