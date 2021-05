Linea Verde, domenica 9 maggio su Rai 1 un viaggio tra Tuscia, Etruria e Magna Grecia

09 maggio 2021 a

Linea Verde torna su Rai 1 domenica 9 maggio per un viaggio tra Tuscia, Etruria e Magna Grecia. Come sempre, a partire dalle 12.20, Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Peppone saranno i protagonisti di una nuova avventura in giro per l'Italia. Di seguito alcune anticipazioni sulla puntata di oggi.

Linea Verde alla scoperta della Tuscia e delle Langhe

Il viaggio inizierà dal Lago di Vico per fare subito tappa a Vignanello e visitare Palazzo Ruspoli e i suoi giardini, esempio, tra i più belli, di giardino geometrico all’italiana del Rinascimento. La Sicilia risponderà con il Castello di Caronia nel Messinese, uno degli edifici meglio conservati dell’architettura normanna risalente al 1100 circa. Una sosta a Soriano nel Cimino per poi scendere di nuovo in Sicilia ed entrare nel cuore dei Monti Nebrodi per l’incontro con una delle razze più note e pregiate di suino, appunto il Suino nero dei Nebrodi. La gastronomia siciliana continuerà poi con un altro prodotto assolutamente da gustare, il formaggio Maiorchino di Novara di Sicilia di latte di pecora intero, tipico della zona tanto da aver ottenuto dal ministero delle politiche agricole e forestali il riconoscimento di PAI (Prodotto Agroalimentare Tradizionale).

Tornando nel Lazio una visita imperdibile: Beppe Convertini varcherà il portone di un’altra maestosa dimora rinascimentale, Palazzo Farnese a Caprarola con la sua caratteristica pianta pentagonale dai grandi bastioni angolari, indizio di una prima concezione difensiva, e con i suoi celebri saloni: la Sala di Giove, la Sala degli Angeli e la Sala del Mappamondo. La scaletta della puntata riprenderà con le Ricotte di Canepina e la caratteristica pasta alla canapa. Alla visita al Santuario della Madonna Nera di Tindari, si risponderà, nella Riserva Naturale del Lago di Vico, con una avventurosa escursione nell’eremo Benedettino di San Leonardo scavato nella roccia. In conclusione, fettuccine al sugo bianco di maiale ibridato a Caprarola e Arancino a Novara di Sicilia. A proposito, Arancino o Arancina? Peppone cercherà di risolvere l’annosa questione.

