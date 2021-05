Amici 2021, i finalisti sono Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni, Deddy e Alessandro

09 maggio 2021 a

Amici 2021, Deddy e Alessandro sono il quarto e il quinto finalista. Dopo Aka7even, Giulia Stabile e Sangiovanni, quindi, si compone il gruppo di finalisti che si contenderanno la vittoria di questa edizione del talent show condotto, come sempre, da Maria De Filippi. La sorpresa finale è stata grande per i ragazzi: saranno infatti in cinque a disputare la finale, e non quattro, come era inizialmente previsto.

Ad esibirsi, nella fase finale della puntata, sono stati Alessandro, Tancredi con "La mia banda suona il rock", Serena con una coreografia molto scenica sulle note di "The final countdown" e Deddy con "Pesto". Nella seconda serie di esibizioni, Alessandro ha ballato sulle note di "Fai rumore" di Diodato; Tancredi poi ha proposto il suo singolo inedito "Balla la luna"; Serena si è poi esibita in una danza orientale mentre Deddy ha cantato "Zero passi". Poi i commenti e gli appelli degli insegnanti al termine delle doppie esibizioni e, infine, il verdetto. La finale di Amici andrà in onda sabato 15 maggio in diretta, come sempre su Canale 5. In collegamento ci sarà anche una giuria della critica, formata da alcuni giornalisti di carta stampata e web.

La semifinale appena conclusa è stato l'ottavo serale del programma, nonché l'ultima puntata in differita, visto che la prossima sarà in diretta in quanto determinata dal televoto che proclamerà il vincitore di questa edizione. Questa è stata una puntata molto differente dalle altre proprio perché servirà ad eleggere i quattro finalisti. Il regolamento cambia, abbandonando le sfide tra squadre per lasciare spazio a quelle tra categorie – cantanti e ballerini – che si sono sfidati singolarmente. In ogni manche, chi arriverà a conquistare per primo due punti sarà di diritto un finalista. Alla fine delle tre manche sono stati scelti i tre finalisti. L’ultimo invece è stato votato dalla giuria e svelato all’interno della casetta di Amici.

