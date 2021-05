Oroscopo Corriere: previsioni domenica 9 maggio 2021 segno per segno

08 maggio 2021 a

L'oroscopo del Corriere di domenica 9 maggio 2021, le previsioni per la giornata segno per segno. Di seguito cosa annunciano le stelle.

ARIETE Ultimamente hai pensato spesso al denaro in modo preoccupante e oggi vuoi davvero capire il punto debole della tua situazione economica attuale.

TORO Sei attratto da misteri e segreti, motivo per cui vuoi sapere cosa sta succedendo sotto la superficie delle cose. Giornata di indagini.

GEMELLI La tua capacità di scoprire soluzioni a vecchi problemi è eccellente. La tua mente è acuta, motivo per cui farai la scelta giusta al momento giusto.

CANCRO Una conversazione con qualcun altro avrà un effetto potente. Questa persona potrebbe influenzarti in qualche modo o magari avverrà il contrario.

LEONE Farai una forte impressione su altre persone che si siederanno e ti ascolteranno. Ma anche tu farai particolare attenzione a ciò che avranno da dirti.



VERGINE La tua capacità di studiare oggi è eccellente. Se dovrai anche rielaborare ciò che hai imparato per un tuo progetto, otterrai grandi risultati.



BILANCIA Oggi uno scambio di vedute con qualcuno a te vicino sarà serio e profondo. Approfittane per consultare un esperto per un consiglio.

SCORPIONE Guardati intorno per vedere come puoi migliorare il tuo mondo e anche la tua salute. Potresti iniziare liberandoti di qualcosa di molesto.

SAGITTARIO Il mistero ti affascina. Potresti divertirti a leggere un romanzo o guardare un thriller. O magari ti limiterai a fare pettegolezzi con amici e parenti.

CAPRICORNO Una conversazione con un'altra persona, probabilmente appartenente alla tua famiglia, sarà intensa. Potresti imparare qualcosa su te stesso.

ACQUARIO Oggi sarà facile sentirsi intrappolati o travolti da un pensiero fisso perché tendi ad essere posseduto da un'idea che spiazza ogni altra cosa.

PESCI Sarai in grado di persuadere gli altri a essere d'accordo con te su una situazione che ti sta a cuore: le tue parole saranno molto efficaci.

