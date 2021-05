Amici 2021, Maria De Filippi ad Alessandra Celentano: "Devi toglierti la corona. Ma vi fate rappresentare da lei?"

08 maggio 2021 a

Amici 2021, battuta a metà tra l'ironia e l'acidità di Maria De Filippi nei confronti di Alessandra Celentano. Poco dopo la proclamazione della seconda finalista di questa edizione del talent show, la conduttrice ha invitato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ad andare in postazione prima dell'esibizione di Sangiovanni e Deddy.

A questo punto si è rivolta alla coreografa e le ha detto: "Devi toglierti la corona. Ti è rimasta in testa dall'altra volta...poi non sei una reale ed Emanuele Filiberto è già sposato", ha detto guardano il rampollo di casa Savoia, giudice della trasmissione, Poi, riferendosi ai due ragazzi pronti ad esibirsi ha aggiunto: "Ma vi fate rappresentare da lei?". Nel frattempo Rudi Zerbi aveva qualche difficoltà nel trasportare tutte le sfere e la mano dorata, tanto da esclamare: "Qui mi cade una palla!". "Una sfera Rudy, una sfera", lo ha corretto Maria. Poco dopo c'è stata l'esibizione dei due concorrenti, che ha decretato la vittoria di Sangiovanni. Grande la gioia del concorrente: "Qui per la prima volta mi sono sentito compreso, e vi devo ringraziare tutti. Ho trovato il mio posto nel mondo, non è solo un concorso", ha detto subito dopo la conquista della finale il ragazzo.

