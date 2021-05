L'Eredità, Davide è il nuovo campione dell'8 maggio su Rai 1. Alla ghigliottina cade sulla "mattina"

08 maggio 2021 a

L'Eredità, Davide è il nuovo campione della puntata di sabato 8 maggio. Come sempre grandi colpi di scena nel game show condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Al triello sono arrivati a giocarsela Davide, Massimiliano e Francesca.

Proprio quest'ultima ha dato ampia prova della sua preparazione, arrivando a due domande dal termine de gioco con 100 mila euro di montepremi. Nelle ultime due domande, tuttavia, è stata tallonata da Davide, arrivato a 90 mila euro, ma è stata Francesca a fare il primo passo verso il gioco finale. Nella prima domanda ha dato subito la risposta esatta, ma nella seconda è arrivato il colpo di scena: Davide ha indovinato la risposta, pur dichiarando di non saperla, tanto da ritrovarsi alla ghigliottina con una eredità di 190 mila euro. Qui Davide ha dilapidato buona parte del suo montepremi: non ha infatti indovinato due delle cinque coppie di parole e la sua eredità è scesa così a 47.500 euro. Le cinque parole da abbinare sono state quindi abito, fare, metà, uno e Ungaretti. Senza troppa convinzione il neo campione, un giovane avvocato, ha scritto "monaco". Il termine corretto, tuttavia, era "mattina"

L'Eredità è il gioco a quiz pre serale di Rai 1 che ogni giorno viene visto da oltre 4 milioni di telespettatori. Un appuntamento televisivo ormai consolidato per gran parte del pubblico italiano, in modo particolare nell'ultima mezz'ora che precede il telegiornale delle ore 20 e che coincide con i giochi finali del programma, il triello e soprattutto la ghigliottina. Proprio quest'ultima appassiona il pubblico, tanto i grandi quanto i più piccoli, in quanto consente di immedesimarsi nei concorrenti in studio anche da casa, visto che la parola giusta da indovinare deve essere individuata attraverso un collegamento logico tra cinque termini, al di là quindi delle conoscenze culturali di ognuno.

