Alessandro, bacio con Enula dimenticato: ma tutti si ricordano il balletto sexy con la Lecciso

08 maggio 2021 a

a

a

Alessandro Cavallo è un giovane ballerino della scuola di Amici 2021, il talent show condotto da Maria De Filippi. Classe 1999, è nato a Latiano in provincia di Brindisi. Alessandro ha un fratello più grande di lui. Sua madre si chiama Cosima, mentre il padre Antonio. Si è appassionato alla danza già in tenera età, per questo motivo ha iniziato a studiarla all’Accademia Tersicore di Brindisi.

Enula Bareggi, dal bacio con il ballerino Alessandro alle voci di un ritorno con Leo Gassmann

Successivamente Alessandro Cavallo ha frequentato anche un corso di studi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano potenziando così sia la sua tecnica di danza classica che quella contemporanea. Poco dopo il diploma, però, ha subito un infortunio che lo ha costrutto a prendersi del tempo di riposo. Poi la svolta con l'ingresso nel cast di Amici di Maria De Filippi, programma arrivato alla sua ventesima edizione. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il ballerino ha stretto una particolare amicizia dentro la scuola (con tanto di bacio) con la cantante Enula Bareggi. “Tra me e Alessandro? C’è solo una bella amicizia - ha raccontato lei in una recente intervista -. Io credo che tutti noi siamo speciali, che ognuno di noi ha una luce incredibile”.

Amici 2021, "Tu rimani, esce lui". Il verdetto di Maria De Filippi nel Serale: eliminato Samuele

Niente di romantico dunque. Probabilmente perché Enula ha voluto tutelare la sua privacy: la cantante infatti avrebbe una storia con Leo Gassmann. Tornando ad Alessandro, l'allievo della scuola della De Filippi era giovanissimo quando ha ballato con Loredana Lecciso nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live. Nel programma, la moglie di Al Bano si è divertita nel danzare sulle note di Pretty Woman: a ballare con lei, tra gli altri, c’era un giovanissimo Alessandro. E' accaduto nel 2019. Ora, sabato 8 maggio, Cavallo è uno dei protagonisti ad Amici 2021, nella serata della semifinale. Il ballerino farà in tutti i modi per raggiungere la finalissima in programma sabato 15.

Amici 2021, spoiler semifinale Serale 8 maggio 2021: i nomi di tre dei quattro finalisti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.