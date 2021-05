Sangiovanni, dal bullismo alla storia con Giulia: i suoi guadagni grazie a Lady e Tutta la notte

08 maggio 2021 a

a

a

Sangiovanni è uno dei cantanti più promettenti di Amici 2021, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La promessa della musica italiana, all'anagrafe Giovanni Pietro Damian, è tra i più giovani della scuola di ballo e canto più famosa d’Italia, ed è anche un maestro delle rime. “Il suo è un dono”, ha detto Stash dei The Kolors, uno dei giudici del programma. Nel corso della sua vita, Sangiovanni ha dovuto affrontare molti ostacoli, dal bullismo alle difficoltà nell’incanalare la rabbia, e da questi ha imparato tantissimo.

Sangiovanni e Giulia, festa per il disco di platino di lui: la ragazza fa la battuta e scatta il bacio

La musica è diventata la sua valvola di sfogo, e nelle canzoni che scrive riversa tutto ciò che ha dentro. Ne ha fatto il suo punto di forza, ma ciò non significa che per lui sia facile gestire i suoi sentimenti. "Le tue fragilità ce le ha anche lui - ha spiegato Maria De Filippi a Giulia, la sua fidanzata, dopo una lite avvenuta negli ultimi giorni - Stare con una persona significa anche cercare di capire queste cose, anche se non te le fa vedere”. Intanto con i due singoli Lady e Tutta la notte si è aggiudicato due dischi d’oro e uno di platino.

Giulia, lettera d'amore a Sangiovanni: "Nonostante tutto siamo la coppia perfetta" | Video

Entrato nella scuola con già all’attivo due singoli, Sangiovanni ha conquistato i professori di Amici e il pubblico da casa. E se dovesse vincere il programma avrà la possibilità di aumentare ancora il suo guadagno. Lady, un successo di 50mila copie, dovrebbe aver portato a Sangiovanni un guadagno di 5.500 euro (se prendiamo come riferimento la soglia minima di 0.11 cent per download). Simili guadagni anche per Tutta la notte, che ha ottenuto il disco d’oro superando le 25mila copie. Insomma, per Sangiovanni una carriera che sembra essere lanciata, con tanto di storia d'amore a rendere tutto più ricco. Con la ballerina Giulia pare aver trovato davvero una grande intesa.

Giulia, scontro con Sangiovanni: "A volte non mi capisce". Poi torna il sereno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.