Francesco Facchinetti, firme false sugli autografi dei Pooh per conquistare le ragazze. La confessione a Ciao Maschio

08 maggio 2021 a

a

a

Francesco Facchinetti, noto conduttore televisivo, cantante e dj, sarà ospite della puntata di oggi di Ciao Maschio, il programma di Rai 1 condotto da Nunzia De Girolamo a partire dalle ore 21.50. Tema centrale della puntata sarà il coraggio e Facchinetti, cantante e manager, approfondirà alcuni dettagli inediti della sua infanzia al seguito del gruppo che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo, i Pooh.

Tardelli, Facchinetti e Borghetti ospiti di "Ciao Maschio"

Lui è infatti figlio del tastierista del gruppo, Roby Facchinetti. Tra gli aneddoti legati alla sua adolescenza, peraltro, c'è quello che lui stesso ha raccontato in passato. Francesco ha infatti raccontato che in gioventù avrebbe fatto firme false insieme ai suoi amici scambiandole per gli autografi di suo padre e quello di altri musicisti. "Non ci limitavamo solo a quelli dei nostri genitori. Per fare i fighi e conquistare il cuore di qualche coetanea - ha affermato anni fa ad Amici per sempre -. Ci inventavamo dediche di Celentano, Jovanotti e Vasco Rossi. Quando i nostri papà se ne accorgevano, ce le davano di santa ragione”. Facchinetti oggi ha 40 anni e ha tre figli: Mia, nata nel 2011 dalla relazione con Alessia Marcuzzi, da cui si è separata un anno dopo la nascita della piccola. Il 29 ottobre 2014 è diventato padre per la seconda volta di Leone, avuto dalla compagna brasiliana Wilma Helena Faissol, con cui si è sposato l'11 dicembre successivo con rito civile a Mariano Comense.

Francesco Facchinetti, dall'amore con Alessia Marcuzzi è nata Mia: poi due figli con Wilma Faissol

L'8 marzo 2016 è nata la terza figlia, Lavinia Angelica Catherine. E' tifossissimo dell'Inter e, altra curiosità sul suo conto, ha un tatuaggio legato a un collega artista e cantante, J-Ax. Dopo aver perso una scommessa contro di lui si è fatto tatuare la scritta “Io amo J-Ax” con accanto un piccolo cuore.

Francesco Facchinetti, il dj belle donne e successi ora popolare col Cantante Mascherato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.