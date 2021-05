Raquel Sanchez Silva, la star spagnola che sposò Mario Biondo: ecco chi è

08 maggio 2021 a

Si erano sposati con grande amore. Ed era una storia particolare: lei una star della televisione spagnola, lui un giovane italiano, considerato un bravo cameramen, che aveva cercato (e trovato) soddisfazioni personali proprio a Madrid. Una bella storia d'amore, finita in maniera drammatica perché Mario Biondo, questo il suo nome, è stato ritrovato morto nella sala di casa. Per la polizia spagnola un suicidio, non per la famiglia italiana che continua a lottare alla ricerca della verità.

Mario Biondo, la morte del marito della star spagnola. Il suicidio non ha mai convinto

Ma chi è Raquel Sanchez Silva? Chi è la donna che aveva sposato il palermitano? Spagnola, classe 1973, il 13 gennaio ha compiuto 48 anni. Conduttrice televisiva e giornalista, è considerata uno dei volti televisivi femminili più noti della penisola iberica. Nata a Plasencia, una cittadina di 40mila abitanti della provincia di Caceres, dopo essersi dedicata con grande impegno al volley, ha studiato giornalismo. Si è laureata a Salamanca e ha iniziato a lavorare nella tv locale, TelePlasencia. Poi l'esperienza come reporter sportiva e conduttrice di TeleMadrid. Una serie di trasmissioni di successo e nel 2011 il passaggio a Mediaset Spagna e la conoscenza con Mario Biondo a Survivors - Lost in Honduras, versione spagnola dell'Isola dei famosi. Dopo la tragedia si è ritirata per qualche mese dalle scene, poi si è gettata nel lavoro, forse anche per cercare di superare quel momento.

La famiglia di Mario Biondo non crede al suicidio: "Non si è impiccato, è stato ucciso prima"

E' torna in tv un anno dopo la morte del marito e ha pubblicato il suo primo romanzo. Altri programmi e libri, ma soprattutto la nuova vita sentimentale. Nel giugno 2014 è stata ufficializzata la sua relazione con il produttore argentino Matias Dumont. Dalla storia il 21 settembre 2015 sono nati due bimbi, Bruno e Mateo. Molto riservata sulla sua vita privata, condivide con i suoi follower foto di hobby e di lavoro su Instagram. Il 5 ottobre 2020 ha denunciato la mamma, il padre e la sorella del suo ex marito Mario Biondo per le loro dichiarazioni durante una puntata de Le Iene. Perentoria la risposta di Santina D’Alessandro, mamma del ragazzo morto: "Non ci fermerai". Stasera, sabato 8 maggio, su Nove lo speciale

