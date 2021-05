Giorgio Borghetti, dal doppiaggio di Holly e Benji ed ET ai successi come attore nelle fiction Carabinieri e Incantesimo

08 maggio 2021 a

Giorgio Borghetti, 50 anni, è un noto doppiatore e attore e questa sera sarà ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, su Rai 1. Borghetti ha iniziato la sua carriera con alcuni importanti doppiaggi, tra questi spiccano il cartone animato di Holly e Benji, due fuoriclasse, in cui doppia Benji, e film come E.T. l'extra terrestre, in cui presta la voce al protagonista Elliot; Taron e la pentola magica in cui doppia Taron e il ridoppiaggio di Le avventure di Peter Pan realizzato nel 1986.

Compare anche nei film L'attimo fuggente e Molto rumore per nulla dove l'attore doppiato è Robert Sean Leonard, Borghetti si cimenta pure sui testi italianizzati di William Shakespeare (alcuni frammenti di Sogno di una notte di mezza estate nel film di Weir e tutta la storia in quello di Branagh, che è tratto dall'omonima tragedia minore del drammaturgo inglese). Borghetti è stato anche la voce di David nella serie televisiva Beverly Hills 90210, a cui ha prestato la voce anche in Smallville nel ruolo di Metallo, nonché prima voce del vampiro Spike nella serie Buffy l'ammazzavampiri. A soli 25 anni ha iniziato il percorso di attore e ha avuto modo di ricoprire diversi ruoli da protagonista in svariate fiction televisive. Tra queste, Incantesimo, Ricominciare, Cuccioli, Tutti i sogni del mondo, Il capitano, Carabinieri, Le ragazze di San Frediano.

Nel suo curriculum ha anche lavori teatrali, tra cui il musical Bulli & Pupe con Marina Massironi e Serena Autieri, in cui interpreta il ruolo di Cielo Masterson. Nell'autunno 2007 ritorna sul piccolo schermo nelle vesti del cattivo capitano Loya nella miniserie televisiva di Canale 5, La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa. Nel 2015 ha preso parte come concorrente alla terza edizione di Notti sul ghiaccio, mentre nel settembre 2019 è entrato nel cast della soap Un posto al sole.

