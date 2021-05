Aka7even, scoppia l'amore con Serena? Per i fan è la rivincita su Martina

08 maggio 2021 a

Aka7even, all'anagrafe Luca Marzano, è uno dei cantanti più quotati di Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale5. Aka7even sarà uno dei protagonisti della semifinale del Serale di sabato 8 maggio, dalle 21,25. Oltre alle sue qualità da cantante, Aka7even ha fatto parlare di sè anche per il gossip. L'ultimo in ordine di tempo è legato alla ballerina Serena Marchese, con il fratello di lei, Simone, che ha azzardato in un commento su Instagram: "Ti ci vedo come cognato", sotto a una foto in cui i due sono insieme. Tutto ciò ha innescato una polemica sul web. Moltissimi utenti infatti hanno immediatamente ipotizzato che tra i due concorrenti ci fosse del tenero, con l'inevitabile divisione tra favorevoli e contrari.

Staremo a vedere se tra i due ci sarà una intesa che andrà oltre l'amicizia. Dopo Martina Miliddi, con la quale il feeling si è dissolto abbastanza rapidamente anche per l'interessamento di lei verso il cantante Raffaele, ora Aka7even non sta nascondendo l'attrazione per un'altra ballerina, Serena.

All'interno della scuola, secondo alcune voci di corridoio tra Aka7even e la ballerina Serena Marchese ci sarebbe davvero del tenero. Per i fan del rapper questa sarebbe una rivalsa nei confronti dell’ex Martina Miliddi che in diverse occasioni ha fatto soffrire il cantante per via dei suoi atteggiamenti ambigui. Gli appassionati del programma di Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente quando Martina ha deciso di lasciare Aka perché si era resa conto di essere attratta da un altro concorrente, Raffaele. Intanto si pensa soprattutto alla fase finale del talent show, con Aka7even sempre più vicino alla finale. Per Serena, invece, la lotta dovrà esserci fino all'ultima prova. Appuntamento con la semifinale sabato 8 maggio su Canale5, con il Serale di Amici 2021, dalle 21,25 per la conduzione di Maria De Filippi.

