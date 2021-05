Ciao Maschio, ospiti dell'8 maggio di Nunzia De Girolamo sono Francesco Facchinetti, Marco Tardelli e Giorgio Borghetti

08 maggio 2021 a

Ciao Maschio torna oggi, sabato 8 maggio, a partire dalle ore 23.50 su Rai 1, al termine del film "L'oro di Scampia". I tre maschi che questa sera animeranno il salotto televisivo di Nunzia De Girolamo saranno Marco Tardelli, Francesco Facchinetti e Giorgio Borghetti.

Il primo non ha bisogno di presentazioni: calciatore e campione del mondo della celebre edizione di Spagna ‘82, già allenatore e oggi commentatore sportivo, racconterà la sua vita privata tra ricordi sportivi e personali. Francesco Facchinetti, cantante e manager, approfondirà invece alcuni dettagli inediti della sua infanzia al seguito del gruppo che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo, i Pooh. Conclude questo trio Giorgio Borghetti, doppiatore e attore, che farà rivelazioni inedite rispetto alla sua infanzia nel mondo dello spettacolo. La chiave della puntata sarà nelle mani di Nunzia, unica donna ammessa a varcare la soglia dello studio. Questa settimana tema centrale della puntata sarà il coraggio, filo rosso dello spogliatoio di “Ciao Maschio”. Non mancheranno le provocazioni e la tagliante ironia di Drusilla Foer che darà il suo punto di vista su quanto appena ascoltato. L’opinione sul tema di puntata sarà richiesta anche ai telespettatori che potranno interagire come sempre commentando la trasmissione con sui social network con l’hashtag #CiaoMaschio.

Il programma rappresenta la prima avventura nei panni di conduttrice televisiva per Nunzia De Girolamo: nata a Benevento, è stata più volte parlamentare per il Pdl e Forza Italia, nelle cui fila ha ricoperto anche l'incarico di ministro per le politiche agricole e forestali, per poi passare al Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano e ritirarsi poi dalla politica attiva. Come lei, anche Alessandra Mussolini si è buttata completamente nel mondo della tv e dello spettacolo, dopo tanti anni tra il parlamento italiano e quello di Bruxelles, dove non è stata rieletta nelle elezioni del 2019.

