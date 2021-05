Anna Foglietta, la serie Dexter e l'incontro emozionante: "Ho balbettato"

08 maggio 2021 a

Anna Foglietta protagonista del film - in onda stasera sabato 8 maggio 2021 - L'oro di Scampia in onda su Rai1. La pellicola di Marco Pontecorvo, nel cast c'è anche Beppe Fiorello, racconta la storia vera della famiglia Maddaloni che ha aperto una palestra di judo nel cuore del complicato quartiere napoletano strappando tanti ragazzi da possibili sbocchi nella criminalità. Foglietta interpreta il ruolo di Teresa Capuano, moglie di Beppe Fiorello che interpreta Enzo Capuano, colui che gestisce la palestra nel film. Anna riveste il ruolo di una madre forte e coraggiosa, che cresce i propri figli in un contesto difficile come la periferia di Napoli. In una recente intervista ha raccontato di quando era appassionata e ossessionata della serie tv Dexter svelando un retroscena: "Vicino a me alla Mostra di Venezia mentre mi truccavo ho notato Jennifer Carpenter, una delle protagonista" e di aver da quel momento iniziato a balbettare e di essere riuscita solo in un secondo momento a rintracciarla al telefono e a parlarle per quella che è stata un'emozione unica.

Romana, classe 1979, il suo esordio di attrice avviene nella serie tv di Rai3 La squadra, nella quale ha interpretato dal 2005 al 2007 l'agente scelto Anna De Luca. Dal 2008 è entrata a far parte del cast della serie Distretto di Polizia, dove ha interpretato il ruolo dell'ispettore Elena Argenti. Ha anche recitato in diverse produzioni teatrali. Ha recitato nel film Nessuno mi può giudicare con Paola Cortellesi, dove interpreta una escort, per il quale ha ricevuto una candidatura al David di Donatello e al Nastro d'argento. È stata la protagonista dei film Colpi di fulmine (ricevendo un'altra candidatura al Nastro d'argento), Mai Stati Uniti e Tutta Colpa di Freud. Nel 2015 ha recitato nel film Noi e la Giulia, per il quale riceve la seconda candidatura al David di Donatello. Nel 2016 è tra i protagonisti di Perfetti sconosciuti, film di Paolo Genovese, grazie al quale riceve la terza candidatura ai David di Donatello, la prima come miglior attrice protagonista.

Nel 2019 è tra i presentatori del DopoFestival mentre nel 2020 è stata la madrina della 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, conducendo le serate di apertura e chiusura della kermesse. Dal 2010 è sposata con il consulente finanziario Paolo Sopranzetti, da cui ha avuto tre figli: Lorenzo (2011), Nora (2013) e Giulio (2014).

