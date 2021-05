Giulia, scontro con Sangiovanni: "A volte non mi capisce". Poi torna il sereno

08 maggio 2021 a

Giulia e Sangiovanni (al secolo Giulia Stabile e Giovanni Damian) rappresentano una coppia ormai stabile all'interno della scuola di Amici 2021. La ballerina e il cantante però in questi ultimi giorni, prima del Serale di semifinale in onda sabato 8 maggio, hanno attraversato una giornata di crisi. I due ragazzi hanno iniziato una bellissima storia d’amore che è nata tra i banchi della scuola più famosa d’Italia, e forse proprio il forte rapporto che si è venuto a creare tra di loro negli ultimi mesi ha fatto sì che un piccolo malinteso diventasse motivo di scontro. Nervosa per la mancanza di Samuele Barbetta, eliminato al termine della scorsa puntata, Giulia si è chiusa a riccio e ha mostrato malumore davanti ai suoi compagni, cosa che ha suscitato la perplessità dello stesso Sangiovanni.

La ballerina si è sentita poco compresa dal suo ragazzo, il quale ha subito alzato la voce, anch’egli in preda ai suoi problemi e alle sue difficoltà. Alle prese con le emozioni che la stavano travolgendo, Giulia non si è resa conto della fragilità di Sangiovanni, di come il giovane cantante fosse impegnato nella sua lotta personale. Ed è a questo punto che si è reso necessario l'intervento di Maria De Filippi, che ha regalato una splendida lezione non solo alla giovane ballerina.

“Tu sai alcune cose di Sangio che appartengono al suo passato”, ha esordito la conduttrice, rivolgendosi in prima persona a Giulia. "Il motivo per cui a volte fa fatica a parlare e urla di rabbia - ha spiegato la conduttrice del programma -. A volte sentirsi isolati, non capiti, diversi, allontanati, con magari qualcuno di più adulto che ti dice che nella vita non puoi combinare nulla, i modi di reagire possono essere tanti”. E tra le lacrime, i due innamorati si sono abbracciati, con una consapevolezza in più. Nella coppia è tornato il sereno ed entrambi li vedremo ovviamente all'opera nella puntata del Serale di Amici, sabato 8 maggio dalle 21,25 su Canale5.

