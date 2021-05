Samuele, la storia con Claudia Bentrovato: "Ho bisogno di sapere che lei c'è sempre per me"

08 maggio 2021 a

Samuele Barbetta, più semplicemente Samuele, è un ballerino, appena eliminato da Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzato con Claudia Bentrovato, anche lei ballerina e attrice. Nata a Cosenza nel 2000, Claudia vive a Roma e ha cominciato a studiare danza a soli 5 anni, specializzandosi in diversi stili, dal classico al contemporaneo all’hip hop. Data la sua preparazione, ha svolto anche il ruolo di insegnante di danza classica.

Parallelamente agli studi di danza, Claudia ha studiato recitazione coltivando così la sua passione per il cinema. Quella con Samuele, seppure sia nata da poco, sembra comunque una storia importante. I due si sono conosciuti perché fanno parte della stessa compagnia che si occupa di danza e arte, la Arketype Performers, con la quale hanno avuto modo di creare coreografie per eventi importanti e che gli hanno dato la possibilità di esibirsi in più occasioni, con un pubblico ricco e variegato. Lavorare insieme, giorno dopo giorno, riconoscere le proprie passioni ha reso il loro legame sempre più intenso tanto da sfociare in qualcosa di più.

Entrambi non sono molto avvezzi ad esternare i loro sentimenti, anzi, pochi sono gli scatti che li ritraggono insieme, se non in alcune coreografie, ma ciò che li unisce è profondo e sincero. Nel corso della sua esperienza ad Amici 2021, Samuele ha spesso citato l'amore per Claudia, lasciandosi andare anche ad alcuni sfoghi emotivi: "Mi è mancato il suo supporto - ha confidato durante un daytime - Aspettavo solo di chiamarla per poter prendere un po’ d’aria. Vorrei chiamarla per sapere che lei è lì fuori per me". Nulla di cui preoccuparsi, in quanto la 21enne ha subito messo in chiaro le cose, confermandogli successivamente il suo amore. Samuele, insieme a un altro eliminato dalla scuola, Raffaele Renda (cantante), è ospite sabato 8 maggio a Verissimo, su Canale5, dalle 15,30.

