Ermal Meta, non solo musica. Anche attore in Morrison: "La mia prima esperienza"

Ermal Meta tra musica e cinema. Ieri infatti è uscito il video del suo ultimo singolo Uno mentre il prossimo 20 maggio uscira il film Morrison in il cantante di origine albanese farà un piccolo cameo: "È la mia prima esperienza da attore e vi assicuro che fare il serio davanti a Federico Zampaglione è stato difficilissimo dato che è una delle persone più divertenti che conosca" ha scritto su Instagram. Oggi sabato 8 maggio è ospite di Amici di Maria De Filippi su Canale5.

Ermal è uno dei cantanti più popolari in Italia, spesso protagonista al Festival di Sanremo. Tanto che nel 2021 si è piazzato al terzo posto con il brano Un milione di cose da dirti. Nel 2017 il primo piazzamento, quando fu la rivelazione della rassegna canora e guadagnò un ottimo terzo posto con Vietato morire. Meta è stato quindi giudice al serale di Amici 16 e, nel 2018, ha trionfato a Sanremo in coppia con Fabrizio Moro con la canzone intitolata Non mi avete fatto niente.

Di origini albanesi, Ermal è nato il 20 aprile 1981 a Fier. Si è trasferito in Italia a 13 anni insieme alla madre e ai fratelli, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito un violento. Con lui non parla più dall’adolescenza. I suoi fan si chiamano i lupi di Ermal perché in uno dei festival a cui ha partecipato, quando gli urlarono: "In bocca al lupo", lui rispose: "Che il lupo sia con me". Ha inoltre rivelato di aver sofferto di epatite quando aveva 5 anni, e di essere rimasto per un anno in un letto d’ospedale. Per quanto concerne la vita privata, il cantante è stato fidanzato per oltre 9 anni con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo. Attualmente è fidanzato con Chiara Sturdà; con lei si sono conosciuti prima del lockdown della primavera del 2020, e durante questo hanno passato molto tempo insieme; un’esperienza che li ha resi una coppia molto affiatata. Chiara fa la marketing manager e l’agente sportivo (anche di calciatori).

