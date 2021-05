Gio Evan, dal giro del mondo in bicicletta al legame con Elisa Isoardi: "Ma non siamo amici"

08 maggio 2021 a

Gio Evan è un poeta e cantautore italiano. Nato a Molfetta il 21 aprile 1988, sotto il segno del Toro, Gio Evan è stato appunto il poeta che ha ispirato il messaggio con cui Elisa Isoardi ha detto addio a Matteo Salvini. Si tratta dello scrittore che ha stregato il popolo di Instagram con i suoi versi per tutti i gusti. Nella sua storia un percorso poliedrico tra filosofia, musica, umorismo e vita a contatto con la gente, artista di strada dai tratti effervescenti e mai banali.

La sua carriera nel mondo della musica, rimasta nel limbo per diversi anni, dopo brani come A piedi il mondo, Scudo, Sei perfetta e Glenn Miller è esplosa definitivamente nel 2021, quando è entrato nel cast di Sanremo tra i Big con il brano Arnica. Una vetrina prestigiosa, per la quale Gio Evan ringrazierà per sempre il direttore artistico della rassegna, Amadeus. Sulla vicenda dell'addio di Elisa Isoardi a Salvini, Evan rilasciò ai tempi questa dichiarazione: "Con lei ci sentiamo, ma non quotidianamente - le sue parole -. Ci salutiamo di tanto in tanto, non siamo amicissimi ma ci conosciamo. Non ci siamo mai visti di persona, ma solo in virtuale". Sempre secondo le informazioni sul web, Gio Evan ha vissuto tra Gubbio e Perugia, e tra il 2007 e il 2015 ha girato il mondo in sella alla sua bicicletta.

Il vero nome di Gio Evan è Giovanni Giancaspro, uno pseudonimo che gli è stato dato da un Hopi (appartenente all’omonima popolazione indigena amerinda che vive nel Sud-Ovest degli USA). Si tratta di un ricordo imperituro della sua esperienza di vita con maestri e sciamani di quei luoghi. Nel 2019 ha fatto parte della giuria allo Zecchino d’Oro, al fianco di Peppe Vessicchio. Gio Evan è ospite a Verissimo, su Canale5, nella puntata di sabato 8 maggio.

