Paola Di Benedetto e l'amore per Federico: "Prima intervista insieme, è stato strano"

08 maggio 2021 a

a

a

"È stato strano dopo tre anni fare la nostra prima intervista insieme" ha scritto Paola Di Benedetto su Instagram dopo aver registrato la sua ospitata, con il fidanzato Federico Rossi, a Verissimo la trasmissione del sabato pomeriggio su Canale5 condotta da Silvia Toffanin. Federico, ex del duo Benji e Fede, ha cantato il suo primo singolo da solista Pesche, poi insieme a Paola insieme hanno raccontato la loro vita di coppia. Ripartita di grande slancio dopo una breve pausa di riflessione.

Verissimo, gli ospiti di Silvia Toffanin: da Meloni a Isoardi e due insegnanti di Amici

Paola Di Benedetto, 26 anni, originaria di Vicenza, è una modella e showgirl. Diventa famosa con il personaggio di Madre Natura nella terz'ultima puntata di Ciao Darwin 7 - La resurrezione e, successivamente, entra nel cast di ballerine di Colorado dove viene eletta Miss Colorado. Nel 2018 partecipa alla tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi su Canale5, condotto da Alessia Marcuzzi e verrà eliminata provvisoriamente nella sesta settimana e definitivamente in quella seguente, classificandosi tredicesima su venti concorrenti. Partecipa come ospite nei talk show Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live per poi, nel gennaio 2020, prendere parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, uscendone vincitrice con il 56% delle preferenze contro Paolo Ciavarro. Successivamente ha pubblicato il suo primo libro, edito da Mondadori Rizzoli, Se ci credi. Ci vogliono testa e cuore.

Federico Rossi: "Una nuova libertà". Pesche è il primo brano da solista dopo la fine di Benji e Fede

Sentimentalmente, dopo una relazione di quattro anni con il calciatore Matteo Gentili, dal 2018 è fidanzata con il cantante Federico Rossi (ex Benji & Fede). I due, nel luglio 2019, hanno avuto una rottura del loro rapporto per un breve periodo, a causa di un presunto tradimento del cantante con Emma Muscat, ex fidanzata di Biondo, concorrente di “Amici”, ma sono tornati a fare coppia nell’autunno del 2019 e la loro unione ora sembra esserne uscita addirittura rafforzata. Oggi l'ospitata insieme a Verissimo: la prima in coppia.

Ascolti tv venerdì 7 maggio, vince Top Dieci con il 15,6% di share: L'Isola continua a stentare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.